Сухость кожи: дерматолог назвала неожиданные причины

Многие, особенно в холодное время года, могут отмечать периодические изменения кожи лица и тела – она становится сухой, чувствительной и склонной к раздражениям.

Однако не всегда тому виной ветер и морозы.

Дерматолог Ольга Игнатьева рассказала MedOboz, что часто причина кроется в других, часто совершенно неожиданных вещах, только устранив которые можно избавиться от назойливого зуда и шелушения, сопровождающих сухость кожи.

Итак, что же может привести к таким неприятным изменениям.

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Сухость кожи может спровоцировать и косметика Vigorcosmetics

Новый аромат в вашей коллекции

Обратите внимание, не совпало ли появление сухости кожи с покупкой новых духов, парфюмированной воды или сменой привычного дезодоранта.

Часто причина может крыться именно в парфюме или дезодоранте, ведь ароматы также, как и косметические средства, имеют тенденцию раздражать кожу, провоцировать появление сухости или шелушений.

Чтобы проверить, не причиняет ли вам вред новый парфюм, попробуйте на время отказаться от него в пользу привычного. Если шелушение отступает, значит новое средство вам просто не подходит.

Слишком тщательная гигиена

Спровоцировать сухость и шелушение кожи может и избыточная гигиена тела с моющими средствами. Так, если вы принимаете душ или ванну дважды в день и более, при этом используете агрессивные мыла и гели для душа, вполне естественно, что кожа реагирует на это с неприязнью.

Дело в том, что все подобные средства, особенно в сочетании с горячей водой, смывают с кожи защитный липидный слой, от чего она теряет естественное увлажнение и пересушивается. Со временем сухость становится вашим постоянным спутником, и избавиться от нее сложно даже жирными питательными средствами.

Поэтому старайтесь использовать моющие средства не чаще одного раза в день, и выбирать те, рН которых близок к рН кожи – 5,5.

Лечебная косметика

Многие могут отметить у себя шелушение и сухость кожи после начала применения косметики для борьбы с прыщиками, высыпаниями и акне.

Часто в состав такой косметики входит ретинол и кислоты, которые направлено борются с некрасивыми кожными проявлениями, но при этом вызывают сухость.

Именно поэтому не стоит начинать использование таких средств самостоятельно, без назначения врача. Ведь кому-то они действительно помогут справиться с основной проблемой и сухость со временем уйдет, а у кого-то могут начаться еще более серьезные проблемы, с которыми придется справляться уже глобальнее.

Избыток тепла

Когда на улице мороз и холодный ветер, дома или офисе хочется включить побольше обогревателей и выставить батареи на максимум.

Однако и такое стремление к теплу может обернуться негативно для вашей кожи. Ведь все согревающие гаджеты пересушивают воздух в помещении, от чего кожа быстрее обезвоживается.

Поэтому позаботьтесь и об увлажнителях воздуха в помещении, или хотя бы держите возле себя вазон с живым цветком и чашку с водой, чтобы немного увлажнить пространство рядом с собой.

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