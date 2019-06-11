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/Дерматология

Страшный зуд и пятна: украинцев предупредили об опасности солнца

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У украинцев массово развивается аллергия на солнце. На коже появляются красные пятна, которые, к тому же, сильно чешутся.

Дерматологи в свою очередь напоминают, что загорать под прямыми лучами солнца опасно. Чувствительность к лучам может проявиться с возрастом из-за внешних факторов, пишет ТСН.

"Я не могла спать. Оно, как зуд, как ток, пробивало все время", — пожаловалась на признаки аллергии на солнце Татьяна.

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Аллергия на солнце может проявиться в любом возрасте. Спровоцировать ее могут внешние факторы – прием отдельных медикаментов, косметические процедуры, например, химический пилинг, даже еда, в частности цитрусовые, а также целый ряд парфюмерных средств. Чтобы избежать аллергии, дерматологи советуют использовать солнцезащитный крем.

"Стереотип: загорелая кожа – это красивая кожа. Это поврежденная кожа. Во всем мире уже понимают, что загар – это означает, что человек не заботится о своем здоровье", — отметил дерматолог.

Страшный зуд и пятна: украинцев предупредили об опасности солнца

newsthoidai.vn

Как сообщал OBOZREVATEL, красивый, ровный загар можно получить не только благодаря солнцу и автозагару, но и правильному питанию.

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