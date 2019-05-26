Советы от дерматолога, как вылечить прыщи

В процессе избавления от проблем с кожей главное, - стараться не удалять прыщи, а лечить их.
Об этом рассказал дерматолог Адам Фридманн, сообщает The Guardian.
Отмечается, что есть несколько типов высыпаний, при этом, самыми распространенными являются белые угри, заполненные гноем, черные точки и красные выпуклости, папулы.
Многие люди предпочитают избавляться от них с помощью собственных рук или приобретенных в магазине приспособлений, но это чревато образованием рубцов при заживлении, особенно, учитывая, что прыщи часто образуются группами.
Врачи же советуют лечить, а не выдавливать, - использовать средства для умывания с бензоил пероксидом (перекись бензоила), чистым кислородом, после чего наносить крем с ретиноевой кислотой.
Так удастся максимально очистить кожу от жиров и подсушить сальные железы.
Также можно использовать отшелушивающие средства, машинку для микродермабразии, - если все перечисленное не поможет, тогда стоит обратиться к дерматологу для более глубокого анализа проблем с кожей.
Фридманн объясняет, что, хотя в последнее время распространяются данные о диетах, которые уменьшают количество прыщей, ни одно исследование еще не продемонстрировало диету, которая бы работала на многих людях, а не только конкретной группе, ввиду чего подходить к лечению акне нужно комплексно.
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