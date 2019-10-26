Силиконовая грудь: медики объяснили смертельную опасность для женщин

У женщин, которые "делают" себе силиконовую грудь, могут возникнуть онкологические заболевания, например, лимфома, а также опасные симптомы, которые уже неофициально объединили под названием "болезнь грудных имплантов".

Речь идет об ощущении усталости, боли в суставах и мышцах, проблемах с концентрацией внимания и других признаках затуманенного сознания. Об этом говориться в важном заявлении Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, написало издание "Лайф".

От американских производителей грудных имплантов потребовали объяснять женщинам возможные опасные последствия операций по пересадке. Речь идет о требовании написать на упаковках, что эти медицинские изделия не ставятся раз на всю жизнь и что со временем возрастает вероятность болезней.

Медики объяснили смертельную опасность силиконовой груди

Дело в том, что ранее множество женщин пожаловались, что им никто не говорил об опасных последствиях установки имплантов.

Примечательно, что в США ежегодно 400 тысяч женщин обзаводились силиконовой грудью. И лишь менее 25% из них вынуждены делать это по медицинским причинам, то есть после удаления опухолей молочной железы. Все остальные делают операцию с косметическими целями.

Так, в США насчитали 33 случая смерти женщин от лимфомы после пересадки имплантов, а общее количество заболевших недугом обладательниц силиконовой груди – 573.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США начали массово отзывать силиконовые грудные имплантаты компании Allergan, которые могут вызвать редкий вид рака.

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