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/ Дерматология

Результат на лицо: врач подсказала, как сохранить молодость кожи

1.1т
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Гладкая, сияющая и упругая кожа – признак молодости. И каждый мечтает сохранить его как можно дольше.

Далеко не всегда залогом красивой кожи является регулярный уход в виде косметических процедур и косметики. Ведь состояние лица и тела еще и во многом зависит от образа жизни и питания.

Дерматолог Ольга Игнатьева рассказала MedOboz, какие важные правила помогут дольше сохранять молодость и выглядеть свежо.

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Молодость и красота зависит не только от кремов и масок

Молодость и красота зависит не только от кремов и масок

Depositphotos

Ешьте белки

Кто бы что не говорил, но организм человека ежедневно нуждается в поступлении белков, при чем животных, а не только растительных. Не забывайте вносить в свое ежедневное меню такие продукты, как яйца, молочка, морепродукты, рыба, мясо, в том числе и красное.

Эти продукты являются источником аминокислот глицина и пролина, которые участвуют в синтезе коллагена, а значит способствуют сохранению упругости кожи.

Кроме того, большинство белковых продуктов содержит много цинка, также принимающего участие в естественной выработке коллагена, а также препятствующее образованию воспалительных процессов на коже.

Больше овощей и фруктов

В любое время года не лишайте свой организм свежих плодов. Яблоки, мандарины, бананы, морковь, капуста и т.д. – все это источник антиоксидантов, которые защищают клетки, в частности, кожи, от воздействия вредных внешних факторов, а также способствуют сохранению их гидратации.

Пейте воду

Пить воду нужно не только когда вы ощущаете жажду – лучше вообще ее не допускать.

Возьмите себе за правило каждый час выпивать по стакану чистой воды (плюс 1-1,5 литра в час во время тренировки) – в среднем это и получается суточная норма жидкости, необходимая организму для правильной работы.

При этом отдавайте предпочтение именно чистой воде без газа и подсластителей. Именно чистая вода поможет сохранить правильный уровень гидратации и поможет сохранить нормальное увлажнения кожи, предотвращая ранее появление морщин и дряблости.

Бывайте на свежем воздухе

Сегодня далеко не каждый может сказать, что проводит достаточно времени на улице. При чем, речь не о пешей прогулке от парковки до дома или офиса, а о полноценных променадах по парку, лесу или в других местах, отдаленных от оживленных дорог.

И если вы относитесь именно к тем, кто не часто балует себя прогулками, самое время внести коррективы в свои привычки, если, конечно, хотите выглядеть молодо и свежо.

Возьмите себе за правило минимум полчаса в день проводить на свежем воздухе (например, начните заниматься бегом или скандинавской ходьбой, заведите собаку и т.д.). Главное, чтобы моцион проходил где-то подальше от магистрали, лучше - среди густых насаждений. Именно там ваш организм сможет полноценно насытиться нужным ему кислородом, кровь начнет лучше циркулировать, а значит кожа станет получать больше полезных для нее питательных веществ.

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Не забывайте про "сон красоты"

Уже давно известно, что для полноценного восстановления организма нужно не менее 7 часов ночного сна. И дело не только в самочувствии. На недостаток сна реагирует и кожа – не выспавшийся несколько дней подряд человек выглядит осунувшимся и больным. А если недосыпать регулярно, ранние морщины, синяки и мешки под глазами не заставят себя ждать.

Дело в том, что именно во сне происходит интенсивная выработка коллагена, от количества которого и зависит упругость кожи. Кроме того, во время сна кровь приливает к лицу, и кровоснабжение клеток улучшается, что тоже напрямую влияет на его свежесть и сияние.

Так что отложите ночные посиделки, если знаете, что утром нужно рано вставать, иначе вскоре никакие инъекции не помогут вам вернуть молодость.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, о чем предупреждают высыпания на теле.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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