Привычки, от которых нужно отказаться во избежание ранних морщин

Появление морщин – явление неприятное, особенно, если они показались раньше, чем их ждали. Косметологи говорят, что к преждевременным морщинам приводят некоторые обыденные вещи, на которые мы попросту часто не обращаем внимания.
MEDOBOZ собрал для вас список главных виновников ранних морщин.
Сон на одном боку
У каждого есть любимая поза для сна, в которой мы проводим большую часть ночи. Однако привычка спать на одном боку приводит к преждевременному старению кожи, при чем только с одной стороны.
Старайтесь каждую ночь менять позу, например, один вечер засыпайте на левом боку, второй – на правом и т.д.
Увлечение смартфоном
Любовь к своему телефону и постоянное всматривание в экран не только вредит зрению, но и может спровоцировать появление глубоких морщин вокруг глаз.
Так, постоянно опуская голову (как при всматривании в телефон), кожа лица быстрее теряет эластичность (усиливается давление на нее). Чтобы избежать нежелательных возрастных изменений, пользуясь телефоном не опускайте голову, а при возможности лучше вовсе воспользуйтесь компьютером.
Пить через соломинку
Латте, коктейли и прочие напитки большинство предпочитает пить через трубочку. Однако такая привычка ускорит появление морщин на коже вокруг губ.
Потому прямо сейчас вынимайте трубочки со своих напитков и наслаждайтесь, делая привычные глотки.
Мыться в горячей воде
Помыться в прохладной воде мало кого можно заставить даже в жаркое время. А вот любителей горячих водных процедур – хоть отбавляй.
А ведь горячая вода и является одним из коварнейших провокаторов ранних морщин, поскольку способствует пересушиванию кожи и потерей ею необходимых компонентов.
Старайтесь принимать контрастный душ – он, наоборот, тонизирует кожу и способствует продлению ее молодости.
Забывать солнцезащитные очки
Выходя на солнце без солнцезащитных очков, мы непроизвольно хмуримся от яркого света. В результате на лбу и вокруг глаз появляются морщинки, которые сперва едва заметны, но стремительно становятся все более глубокими и отчетливыми.
Ранее MEDOBOZ рассказывал, как избавиться от морщин при помощи домашних средств.
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