Привычки, от которых нужно отказаться во избежание ранних морщин

Появление морщин – явление неприятное, особенно, если они показались раньше, чем их ждали. Косметологи говорят, что к преждевременным морщинам приводят некоторые обыденные вещи, на которые мы попросту часто не обращаем внимания.

MEDOBOZ собрал для вас список главных виновников ранних морщин.

Сон на одном боку

У каждого есть любимая поза для сна, в которой мы проводим большую часть ночи. Однако привычка спать на одном боку приводит к преждевременному старению кожи, при чем только с одной стороны.

Старайтесь каждую ночь менять позу, например, один вечер засыпайте на левом боку, второй – на правом и т.д.

Увлечение смартфоном

Любовь к своему телефону и постоянное всматривание в экран не только вредит зрению, но и может спровоцировать появление глубоких морщин вокруг глаз.

Так, постоянно опуская голову (как при всматривании в телефон), кожа лица быстрее теряет эластичность (усиливается давление на нее). Чтобы избежать нежелательных возрастных изменений, пользуясь телефоном не опускайте голову, а при возможности лучше вовсе воспользуйтесь компьютером.

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Пить через соломинку

Латте, коктейли и прочие напитки большинство предпочитает пить через трубочку. Однако такая привычка ускорит появление морщин на коже вокруг губ.

Потому прямо сейчас вынимайте трубочки со своих напитков и наслаждайтесь, делая привычные глотки.

Мыться в горячей воде

Помыться в прохладной воде мало кого можно заставить даже в жаркое время. А вот любителей горячих водных процедур – хоть отбавляй.

А ведь горячая вода и является одним из коварнейших провокаторов ранних морщин, поскольку способствует пересушиванию кожи и потерей ею необходимых компонентов.

Старайтесь принимать контрастный душ – он, наоборот, тонизирует кожу и способствует продлению ее молодости.

Забывать солнцезащитные очки

Выходя на солнце без солнцезащитных очков, мы непроизвольно хмуримся от яркого света. В результате на лбу и вокруг глаз появляются морщинки, которые сперва едва заметны, но стремительно становятся все более глубокими и отчетливыми.

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