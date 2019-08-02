Псориаз – кожное хроническое заболевание, не инфекционной природы, проявляется у человека в виде высыпаний и очагов поражений, которые шелушатся. Пораженные клетки растут примерно в пять раз быстрее, чем здоровые. Из-за того, что кожа "обновляется" медленнее, "вышедшие из строя" клетки накапливаются, вместо того, чтобы слезать, делая толстые, чешуйчатые, зудящие пятна.

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Причины и факторы риска псориаза

Гены и иммунная система

Гены – это инструкции для наших клеток. Они контролируют такие вещи, как цвет глаз и волос. Некоторые гены активны только в определенное время. При псориазе работа генов, которые контролируют сигналы иммунной системы, нарушается. Вместо того, чтобы защищать свое тело от захватчиков, как это было задумано, иммунитет начинает стимулировать чрезмерное размножение клеток кожи.

Гормональные изменения

Заболевание часто проявляется в период полового созревания. Менопауза также может его провоцировать. Во время беременности симптомы могут меньше проявляться или вовсе исчезнуть. Однако после рождения ребенка есть вероятность, что они появятся снова.

Алкоголь

Любители алкоголя имеют более высокий риск, особенно молодые мужчины. Алкоголь может сделать лечение менее эффективным.

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Курение

Курение может удвоить риск заболевания псориазом. Если есть родственники с этой болезнью, шансы заболеть в девять раз больше.

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Стресс

Ученые считают, что иммунная система может реагировать на эмоциональное и психическое давление так же, как на физические проблемы, такие как травмы и инфекции.

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Лекарства

Некоторые препараты могут ухудшить состояние при псориазе:

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ВИЧ

Болезнь обычно обостряется на начальных стадиях ВИЧ-инфекции, но затем симптомы становятся менее выраженными после определенного лечения.

Другие инфекции

В частности, стрептококковые инфекции связаны с каплевидным псориазом.

Солнечный свет

Немного естественного солнечного света хорошо для большинства людей с псориазом. Но для некоторых солнце ухудшает их состояние. Поэтому кожу лучше защищать.

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Травмы кожи

Порез, царапина, укус жука, инфекция или слишком много царапин могут вызвать это состояние.

Вес

Люди, которые страдают ожирением, подвержены большему риску развития псориаза.

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Погода

Псориаз может обостряться зимой. Сухой воздух, меньше естественного солнечного света и холодные температуры могут усугубить симптомы. Держите кожу влажной и попробуйте увлажнитель в домашних условиях.

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