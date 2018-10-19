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/Блоги - Дерматология

Светлана Якубовская
Светлана Якубовская
Дерматолог Все статьи автора

Потемнение кожи  в области подмышек, шеи и паха 

Признак, о котором мы сегодня с вами будем говорить, возможно многим будет и знаком.

В медицине он называется "акантозис нигриканс" - симметричное потемнение кожи чаще в области подмышечных впадин, паховой области, на шее.

Он может указывать, как на доброкачественность, так и на возможное наличие онкологического процесса в организме. Но последнее встречается значительно реже.

Что может вызвать такое потемнение?

  • Ожирение.

  • Резистентность к инсулину, сахарный диабет, метаболический синдром и пр; повышенный уровень андрогенов в организме.

  • Семейные случаи (передаётся по наследству и может проявляться даже у детей).

  • Повышенное трение, потение в этих областях. Лекарственные препараты (инсулин, гормональные, никотиновая кислота и пр.)

  • Злокачественные процессы в организме с поражением желудка, кишечника.

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"Акантозис нигриканс" может возникнуть в любом возрасте, даже в младенчестве.

Как признак злокачественного процесса, он встречается чаще в пожилом возрасте. И при таких процессах характерно быстрое прогрессирование.

Что важно: при лечении/устранении причины, данные потемнения разрешаются самостоятельно без какого-либо внешнего косметического/терапевтического воздействия.

Диагноз выставляется при осмотре. И так, как в большинстве случаев причина кроется в инсулинорезистентности, то рекомендуется сдать кровь на содержание инсулина. При сомнениях - гистология.

Как лечить?

  • устраняем причину;

  • наружно: кремы с ретиноидами, мочевиной, салициловой кислотой;

  • лазеротерапия.

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Светлана ЯкубовскаяСветлана Якубовская
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Источник:Светлана Якубовская
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