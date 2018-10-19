Признак, о котором мы сегодня с вами будем говорить, возможно многим будет и знаком.
В медицине он называется "акантозис нигриканс" - симметричное потемнение кожи чаще в области подмышечных впадин, паховой области, на шее.
Он может указывать, как на доброкачественность, так и на возможное наличие онкологического процесса в организме. Но последнее встречается значительно реже.
Что может вызвать такое потемнение?
Ожирение.
Резистентность к инсулину, сахарный диабет, метаболический синдром и пр; повышенный уровень андрогенов в организме.
Семейные случаи (передаётся по наследству и может проявляться даже у детей).
Повышенное трение, потение в этих областях. Лекарственные препараты (инсулин, гормональные, никотиновая кислота и пр.)
Злокачественные процессы в организме с поражением желудка, кишечника.
"Акантозис нигриканс" может возникнуть в любом возрасте, даже в младенчестве.
Как признак злокачественного процесса, он встречается чаще в пожилом возрасте. И при таких процессах характерно быстрое прогрессирование.
Что важно: при лечении/устранении причины, данные потемнения разрешаются самостоятельно без какого-либо внешнего косметического/терапевтического воздействия.
Диагноз выставляется при осмотре. И так, как в большинстве случаев причина кроется в инсулинорезистентности, то рекомендуется сдать кровь на содержание инсулина. При сомнениях - гистология.
Как лечить?
устраняем причину;
наружно: кремы с ретиноидами, мочевиной, салициловой кислотой;
лазеротерапия.
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