Признак, о котором мы сегодня с вами будем говорить, возможно многим будет и знаком.

В медицине он называется "акантозис нигриканс" - симметричное потемнение кожи чаще в области подмышечных впадин, паховой области, на шее.

Он может указывать, как на доброкачественность, так и на возможное наличие онкологического процесса в организме. Но последнее встречается значительно реже.

Что может вызвать такое потемнение?

Ожирение.

Резистентность к инсулину, сахарный диабет, метаболический синдром и пр; повышенный уровень андрогенов в организме.

Семейные случаи (передаётся по наследству и может проявляться даже у детей).

Повышенное трение, потение в этих областях. Лекарственные препараты (инсулин, гормональные, никотиновая кислота и пр.)

Злокачественные процессы в организме с поражением желудка, кишечника.

"Акантозис нигриканс" может возникнуть в любом возрасте, даже в младенчестве.

Как признак злокачественного процесса, он встречается чаще в пожилом возрасте. И при таких процессах характерно быстрое прогрессирование.

Что важно: при лечении/устранении причины, данные потемнения разрешаются самостоятельно без какого-либо внешнего косметического/терапевтического воздействия.

Диагноз выставляется при осмотре. И так, как в большинстве случаев причина кроется в инсулинорезистентности, то рекомендуется сдать кровь на содержание инсулина. При сомнениях - гистология.

Как лечить?

устраняем причину;

наружно: кремы с ретиноидами, мочевиной, салициловой кислотой;

лазеротерапия.

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