Главная Новости
Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Дерматология

Пантенол на ожоги наносить нельзя: парамедики развеяли миф

1.7тЧитать материал на украинском

Лекарственный препарат пантенол категорически нельзя применять для лечения ожогов. В первые дни он только отрицательно действует на рану.

Об этом говорится в сообщении Всеукраинского союза парамедиков (ВСП) на их официальной странице в Facebook. Из-за роста актуальности темы солнечных ожогов летом организация парамедиков дала украинцам важные рекомендации по использованию этого лекарства.

Новости
Супрун развеяла мифы про витаминные добавки и БАДы

Как рассказали в ВСП, пантенол нельзя наносить на ожоги:

  • основное действующее вещество декспантенол (провитамин B₅) в организме окисляется до пантотеновой кислоты, которая известна как регенерирующее, защищающее кожу средство;

  • вспомогательные вещества в составе пантенола тоже не применяются при ожоговых ранах. Например, пропиленгликоль имеет бактерицидные свойства, калия дигидрофосфат - регулирует кислотность среды, а тетрафторэтан - обеспечивает холод.

  • декспантенол действительно восстанавливает кожу, как и написано на упаковке. О том, что препарат противоожоговый – нет ни слова. Он ранозаживляющий.

  • другие компоненты, включая цетостеариловый спирт, негативно действуют на ожог.

"Спирт цетостеариловый используют в производстве кремов и мазей и в косметике в качестве загустителя. Это очень отрицательно действует на ожоговую рану! Такой спирт не является токсичным, но известны неблагоприятные реакции (контактная крапивница и реакции гиперчувствительности). Несовместим с сильными окислителями и кислотами", — пояснили парамедики.

солнечный ожог

солнечный ожог

Поскольку рана начинает заживать на 5-й день или позже, пантенол можно использовать лишь с 5-го дня:

Для любого ожога достаточно будет увлажнить и охладить рану. Пантенол только усугубляет ожог — он образовывает слой густой пены на коже, что нарушает процесс охлаждения раны.

Ранее MedOboz писал, что врачи рассказали, что нужно делать и как предотвратить появление меланомы в летний период.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Тег
ожог
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины