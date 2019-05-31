Пантенол на ожоги наносить нельзя: парамедики развеяли миф

Лекарственный препарат пантенол категорически нельзя применять для лечения ожогов. В первые дни он только отрицательно действует на рану.

Об этом говорится в сообщении Всеукраинского союза парамедиков (ВСП) на их официальной странице в Facebook. Из-за роста актуальности темы солнечных ожогов летом организация парамедиков дала украинцам важные рекомендации по использованию этого лекарства.

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Как рассказали в ВСП, пантенол нельзя наносить на ожоги:

основное действующее вещество декспантенол (провитамин B₅) в организме окисляется до пантотеновой кислоты, которая известна как регенерирующее, защищающее кожу средство;

вспомогательные вещества в составе пантенола тоже не применяются при ожоговых ранах. Например, пропиленгликоль имеет бактерицидные свойства, калия дигидрофосфат - регулирует кислотность среды, а тетрафторэтан - обеспечивает холод.

декспантенол действительно восстанавливает кожу, как и написано на упаковке. О том, что препарат противоожоговый – нет ни слова. Он ранозаживляющий.

другие компоненты, включая цетостеариловый спирт, негативно действуют на ожог.

"Спирт цетостеариловый используют в производстве кремов и мазей и в косметике в качестве загустителя. Это очень отрицательно действует на ожоговую рану! Такой спирт не является токсичным, но известны неблагоприятные реакции (контактная крапивница и реакции гиперчувствительности). Несовместим с сильными окислителями и кислотами", — пояснили парамедики.

солнечный ожог

Поскольку рана начинает заживать на 5-й день или позже, пантенол можно использовать лишь с 5-го дня:

Для любого ожога достаточно будет увлажнить и охладить рану. Пантенол только усугубляет ожог — он образовывает слой густой пены на коже, что нарушает процесс охлаждения раны.

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