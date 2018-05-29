Оставляет сильнейшие ожоги: берегитесь опасного борщевика

Отдых на природе в теплые и даже жаркие дни – то, что доктор прописал. Но помимо наслаждения во время релакса на свежем воздухе можно еще и страшно огорчиться – достаточно "повстречаться" с борщевиком Сосновского.

Это растение как правило, начинает цвести с конца июня, однако последние годы, в связи с изменениями климата, процессы цветения начинаются раньше. Для примера – липа уже зацвела, несмотря на то, что сейчас только май.

Ожог борщевиком ever2quest

Чем опасен борщевик?

Сок борщевика сосновского содержит вещество кумарин. Само по себе оно не особо ядовитое, однако при попадании на кожу усиливает действие ультрафиолета. В связи с этим, на участке тела, куда попал сок борщевика, даже после короткого контакта с солнечными лучами остается сильнейший ожог.

Кроме того, некоторые компоненты, которые входят в состав сока борщевика, считаются канцерогенными, способствуя развитию онкологических процессов, а также тератогенными, то есть, могут стать причиной врожденных патологий ребенка.

Ожог борщевиком ever2quest

Ожог борщевиком ever2quest

Как защититься?

Главная коварность борщевика в том, что сам его сок не провоцирует каких-либо неприятных ощущений при попадании на кожу. Результат будет виден уже после появления ожога.

Реакция на ультрафиолет может проступить уже через четверть часа, однако пик придется на интервал 30-120 минут – появится боль, жжение и прочие симптомы, подобные термическому и химическому ожогу.

Борщевик лучше не трогать вовсе и стараться не подходить к нему даже близко, но если "встречи" избежать не удалось, сразу промойте пораженные участки кожи водой с мылом, после чего спрячьте под одеждой. Избегать попадания солнечный лучей на кожу нужно минимум 48 часов.

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При попадании сока в глаза, срочно умойтесь проточной водой и наденьте солнцезащитные очки.

Если уберечься-таки не получилось, в случае появления сильных ожогов (волдыри либо поражено более 1% тела – площадь в ладонь и более) нужно обратиться в больницу.

Ожог борщевиком ever2quest

Врачи подчеркивают, что кожа после ожога борщевиком может оставаться очень чувствительной к ультрафиолету еще год-два, потому эти места нужно уберегать от загара (или хотя бы использовать солнцезащитный крем с высоким уровнем SPF.

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