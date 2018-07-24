Отдыхаете в на курорте вашими детьми? Есть опасность, которую вы никогда даже не представляли себе, но может привести к появлению рубцов на всю жизнь!

Нет, эта статья не о пищевых отравлениях, утоплениях, похищениях людей, вирусе Зика, или любой из тех вещей, которой вы опасались раньше.

Представьте себе: вы лежите под теплым, голубым небом Египта, нежитесь на песке, прогретым ярким солнцем, и наблюдаете за своим великолепным мужем, резвящимся в океане с вашей очаровательной малышкой трех лет. "Мама!" - кричит ваша маленькая девочка, она хихикает и бежит к вам за глотком вкусного тропического фруктового сока. Кругом вы видите местных женщин, у которых живописно разукрашены предплечья и кисти рук красной, зеленой и коричневой хной. Рисунки сплетаются в самые красивые и экзотические узоры.

Торговцы толпами проходят мимо, некоторые из них продают фрукты, кто-то предлагает заплести волосы, и (ух ты!) настоящий аутентичный художник египетской хной предлагает свои умения за "вкусную" цену! Ваша дочь сидит на пляже, выбирает черную хну и любуется самыми красивыми египетскими цветами, нарисованными на её ручках. Следующие несколько дней пролетели столь же волшебно, как и первый: египетские лакомства, катание на верблюдах и туры в пустыне. Никаких пищевых отравлений, никаких проблем, только чистое счастье... Кто мог предположить, что всего семь дней спустя, вернувшись домой, вы закричите: "Я не делала этого!" в кабинете вашего педиатра, а врач, глядя на вас, будет абсолютно уверен, что вы, как последний извращенец, пытали своего ребенка раскаленным железом...

100% чистая хна окрашивает кожу в разные цвета в спектре между оранжевым, красным, бордовым, коричневым или кофейным, и редко вызывает какие-либо проблемы на неповрежденной коже взрослого. (Вообще НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ хну у детей в возрасте до 3-х лет). А вот черная хна точно не является 100% чистой хной.

Хна НЕ черная. Если кто-то предлагает вам что-то под названием черная хна, это НЕ хна. Хна не окрашивает кожу в черный цвет. Черный краситель, вероятно, парафенилендиамин, также известный как PPD, он может навредить вам.

PPD, или пара-фенилендиамин является красителем каменноугольной смолы, и вызывает тяжелые реакции у некоторых людей. Сенсибилизация к PPD является пожизненной и разрушила здоровье многих людей.

На детской коже появились шрамы после использования черной хны нанесенной на их руки, ноги и лица. Пожалуйста, посмотрите на эти фотографии! Симптомы почти никогда не появляются в течение первых нескольких дней, и часто не начинают проявляться в течение нескольких недель после окрашивания.

Instagram Александра Сиволобова

Instagram Александра Сиволобова

Вы сделали себе татуировку черной хной и она теперь жжет и зудит? Вы "познакомились" с PPD, парафенилендиамином, и вам нужно обратиться к врачу!

Как распознать PPD или "черную хну"?

PPD паста угольно-черного цвета.

Спросите, сколько времени потребуется, чтобы окрасить кожу и как долго окрашивание длится. Если ответы "только через час или два" и "неделю или больше", это PPD.

Спросите, какой цвет даст эта хна. Если ответ "чистый черный", это PPD.

Попросите, чтобы увидеть список ингредиентов. Если художник не может предоставить список, лучше вам не пользоваться его услугами.

PPD не единственный ингредиент, используемый для создания черной хны. Существуют также другие химические красители, но ни один из них не окрашивает кожу настолько быстро и не продолжается так долго как PPD. Некоторые из этих красителей могут быть безопасными, некоторые - нет.

Не пытайтесь проверять, как кожа отреагирует на черную хну. Ваша кожа может не среагировать на PPD в первый раз, когда вы используете его. Дело в том, что реакция может быть отсрочена на три или более недели до первых проявлений или, в некоторых случаях, появиться только после второго контакта с веществом. Поэтому нельзя с уверенностью предположить, что кожный тест покажет вам, чувствительны вы или нет. Это только сделает вас более склонными к развитию аллергии. Важно никому не использовать чёрную хну!

Международные стандарты химической безопасности рекомендуют ношение защитных перчаток и защитной одежды при работе с PPD и предупреждает "Воздействие может привести к смерти".

Если у вас проявилась реакция чрезмерной чувствительности к черной хне, помните об этом. Никогда не окрашивайте волосы химической краской для волос, так как во многих из них содержится PPD. Аллергическая реакция может убить вас. Люди внезапно умирали в парикмахерских, через два года после нанесения татуировки во время отпуска.

Будьте внимательны и здоровы!