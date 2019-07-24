Опасно для жизни! Дерматологи забили тревогу из-за солярия

Дерматологи поддерживают запрет использования соляриев, что связано с ростом заболеваемости раком кожи и смертностью.
Об этом говорится в результатах опроса 245 специалистов, проведенного организацией British Skin Foundation, сообщает издание Daily Mail.
91% респондентов согласен с тем, что возраст, с которого людям разрешено пользоваться солярием, должен быть увеличен с 18 до 21 года. На вопрос о запрете данного способа получить загар положительно ответили 75% опрошенных.
Иллюстрация
"Дерматологи едины во мнении, подтвержденном многими исследованиями, что вероятность заболевания раком кожи, включая меланому, повышена у тех, кто также использовал солярий для достижение эффекта "загорелости". Не существует такого понятия, как безопасный загар от ультрафиолетовых лучей, поэтому организации здравоохранения, не рекомендуют его использовать", – заявила представитель British Skin Foundation Лиза Бикерстафф.
Иллюстрация
Меланома – опухоль злокачественного характера, которая поражает ткани кожи человека, является одним из видов рака кожи. К факторам риска данного типа онкологии можно отнести: наследственность, чрезмерную инсоляцию, очень светлую кожу и рыжие волосы, пигментные пятна и множественные невусы, а также наличие в анамнезе солнечных ожогов и заболеваний кожи.
Как писал MedOboz, специалисты американской организации Skin Cancer Foundation заявили, что на развитие рака кожи могут повлиять постоянные недосыпы.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.