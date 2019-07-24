Опасно для жизни! Дерматологи забили тревогу из-за солярия

Дерматологи поддерживают запрет использования соляриев, что связано с ростом заболеваемости раком кожи и смертностью.

Об этом говорится в результатах опроса 245 специалистов, проведенного организацией British Skin Foundation, сообщает издание Daily Mail.

91% респондентов согласен с тем, что возраст, с которого людям разрешено пользоваться солярием, должен быть увеличен с 18 до 21 года. На вопрос о запрете данного способа получить загар положительно ответили 75% опрошенных.

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"Дерматологи едины во мнении, подтвержденном многими исследованиями, что вероятность заболевания раком кожи, включая меланому, повышена у тех, кто также использовал солярий для достижение эффекта "загорелости". Не существует такого понятия, как безопасный загар от ультрафиолетовых лучей, поэтому организации здравоохранения, не рекомендуют его использовать", – заявила представитель British Skin Foundation Лиза Бикерстафф.

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Меланома – опухоль злокачественного характера, которая поражает ткани кожи человека, является одним из видов рака кожи. К факторам риска данного типа онкологии можно отнести: наследственность, чрезмерную инсоляцию, очень светлую кожу и рыжие волосы, пигментные пятна и множественные невусы, а также наличие в анамнезе солнечных ожогов и заболеваний кожи.

Как писал MedOboz, специалисты американской организации Skin Cancer Foundation заявили, что на развитие рака кожи могут повлиять постоянные недосыпы.

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