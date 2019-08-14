Главная Новости
Мова Язык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Дерматология

Ольга Белоконь
Ольга Белоконь
Акушер-гинеколог, врач-блогер Все статьи автора

Загар не в моде, в моде - быть здоровой!

144

Я так давно хотела написать этот пост и его время пришло)

У меня самый светлый тип кожи и волосы натурального, рыжего цвета. А еще у моей бабушки был рак кожи и в детстве у меня был ожог второй степени, который я получила за 1,5 часа, находясь на пляже на открытом солнце. Таким образом, у меня есть целых три фактора риска возникновения рака кожи. Я никогда не загораю, часто тщательно осматриваю участки своей кожи и хожу к дерматологу на профосмотр.

Каждый раз, когда я вижу женщин, которые так усердно стараются украсить свою кожу загаром на пляже или в солярии, мое сердце обливается кровью. Потому что воздействие солнечных лучей вызывает:

  1. Предраковые (актинический кератоз) и раковые (базальноклеточная карцинома, плоскоклеточная карцинома и меланома) поражения кожи

  2. Доброкачественные опухоли

  3. Фотостарение

  4. Пигментные пятна

  5. Телангиэктазии – расширение мелких сосудов под кожей

  6. Эластоз – разрушение эластических и коллагеновых волокон (вызывающее морщины и дряблость кожи)

В этом нет ничего полезного! Загар - это защитная реакция кожи в ответ на ее повреждение!

Загар не в моде, в моде - быть здоровой!

Иллюстрация

Рак кожи в США занимает второе место среди женщин в возрасте 15-29 ЛЕТ. Уверена, мы не сильно от них отстали.

Около 90% меланом связаны с длительным и частым пребыванием на солнце или в солярии (британские исследования 2018 год). И по прогнозам Cancer Research UK уровень заболеваемости меланомой в ближайшие 30 лет может утроиться.

Солнце и солярий одинаково вредны. Давайте вы не будете следовать моде, а будете заботиться о своем здоровье? Мы не кроты и не вампиры, чтоб бояться солнечного света, но вы должны осознавать всю опасность и максимальную защиту, которая необходима коже.

Хотите загар - воспользуйтесь автозагаром) А кожу оставьте в покое.

Загар не в моде, в моде - быть здоровой!

Иллюстрация

Летом ей нужно следующее:

  1. Находится в тени, избегать нахождения на улице в самые активные солнечные часы – с 10.00 до 15.00

  2. Надевать легкую одежду с длинным рукавом, брюки, широкополую шляпу и солнцезащитные очки

  3. Использовать солнцезащитный крем с SPF 30 или выше

  4. Регулярный осмотр на предмет изменений или новообразований

  5. Профосмотр у дерматолога раз в год

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Ольга Белоконь Ольга Белоконь
Тема
Здоровье
Тег
рак
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости