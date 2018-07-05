Мастер-тренер по фитнесу, автор обучающих программ по направлениям "Фитнес" и "Фейсфитнес"

Очищение кожи - чуть ли не самый важный аспект по уходу за лицом. И именно в этой части возникают ошибочные убеждения, которые могут привести к нежелательным последствиям в виде сухости или прыщей.

Попробую осветить некоторые из ошибок.

Лучшее средство для умывания - мицеллярная вода

Отнюдь. Если вы в самолёте летите или дома воду отключили - тогда ок! Но мицелла - это обычная химическая частица, относящаяся к ПАВам, а значит ее нужно обязательно смыть с кожи. Придумали мицеллярную воду для "походных условий", когда нет доступа к нормальному умывальнику с водой.

Полезно умываться холодной/горячей водой

Слишком горячая вода расширит поры и грязь или остатки макияжа попадут туда, вызвав их закупорку, прыщи или чёрные точки.

От холодной воды поры сужаются, кровообращение ухудшается, сальные железы будут работать хуже, а значит кожа будет сохнуть и шелушиться. Поэтому вода должна быть приятно тёплой.

Средство для умывания должно содержать ПАВы, чтобы хорошо смывался макияж

Поверхностно-активные вещества действительно хорошо нейтрализуют косметику и грязь. Но, из-за их содержания в "умывалке", растворяется гидролипидная пленка на поверхности кожи лица, клетки кожи повреждаются агрессивными моющими средствами, барьерная функция кожи нарушается, кожа обезвоживается, процесс естественного обновления эпидермиса нарушается.

Если вы считаете, что средств для очищения и демакияжа без ПАВов нет, то вы ошибаетесь.

Утром не нужно пользоваться "умывалкой", достаточно только воды

Сальные железы работают круглосуточно, а на поверхности кожи постоянно отшелушиваются мертвые клетки, которые смешиваются с себумом и бактериями (вы же не стираете наволочку ежедневно), поэтому все же утреннее очищение кожи имеет место быть.

Только средство для него должно быть мягким, без щелочи и ПАВов. Можно использовать лосьон или гидролат.