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/ Дерматология

"Носите бюстгальтер!" Врач назвал неожиданную опасность для женщин

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Отказаться от бюстгальтера без вреда для здоровья могут только женщины с небольшой грудью. Дело в том, что тяжелому бюсту от этого грозит отвисание и проблемы с циркуляцией крови.

Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Молочные железы не имеют мощного мышечно-связочного аппарата для их фиксации к грудной клетке. Поэтому, если большой и тяжелый бюст оставить без поддержки, то появляется риск растяжения связок, из-за чего грудь все сильнее отвисает", – объяснил он.

Врач назвал неожиданную опасность для женщин

Врач назвал неожиданную опасность для женщин

Shutterstock/Femmie

Также, по словам специалиста, при активных нагрузках будет появляется чувство дискомфорта.

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"В отвисающей груди без бюстгальтера ухудшается циркуляция крови, что может провоцировать застойные явления в тканях и сосудах. Поэтому без лифчика можно обходиться только, если грудь небольшая", – подчеркнул Тяжельников.

Он добавил, что бюстгальтер выполняет и защитную функцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, японская компания по выпуску женского нижнего белья Ravijour создала необычный "умный" лифчик, следящий за медицинскими показателями хозяйки, вот только главной целью этого бюстгальтера является не здоровье обладательницы, а ее личная жизнь.

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Место
Россия Москва
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