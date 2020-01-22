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/ Дерматология

Не делайте этого: дерматолог назвала топ вредных бьюти-советов из интернета

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Женщины, как, впрочем, и многие мужчины, на что только не идут ради того, чтобы выглядеть свежо, молодо и привлекательно.

При этом далеко не все для качественного ухода за собой и выбора правильной косметики посещают профессиональных дерматологов и косметологов, отдавая предпочтение домашним бьюти-процедурам, о которых прочли во всемирной сети.

Но не все советы из интернет-просторов одинаково полезны. Более того, некоторые из них способны серьезно навредить вашему внешнему виду и здоровью.

MedOboz расспросил дерматолога Ольгу Игнатьеву о популярных рецептах красоты, и выяснил, какими из них уж точно не стоит пользоваться никому.

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При выборе средств домашнего ухода следуйте главному правилу: не навреди

При выборе средств домашнего ухода следуйте главному правилу: не навреди

Космохит

Прижигать прыщики

Интернет рекомендует обладателями проблемной кожи прижигать высыпания спиртом, кислотой (салициловой, например) или зубной пастой. Мол, все эти дешевые средства подсушивают воспаления, чем помогут остановить развитие прыщика и ускорят процесс его "исчезновения".

Но наш эксперт рекомендует отказаться от их использования, поскольку все они оставляют на коже ожоги, которые чреваты появлением шрамов и пигментации, при этом справиться с проблемой не помогут.

Заменить крем маслами

Еще один популярный совет по уходу за кожей – наносить масло вместо крема.

"Если использовать масла вместо крема для тела, то вреда никакого, если речь идет об увлажнении, а не защите от солнца, – говорит эксперт. – Но если наносить масло на лицо, то вместо ожидаемого положительного результата вроде "упругость, мягкость, сияние и свежесть" можно получить воспаление, черные точки, высыпания и прочие неприятные моменты".

Дело в том, что все масла очень камедогенны и сильно закупоривают поры, и после их применения вам придется помучиться, чтобы снова привести лицо в порядок.

Делать домашние кислотные пилинги

Профессиональные кислотные пилинги на самом деле способны творить чудеса с кожей. В интернете же предлагают не тратиться на эту недешевую процедуру, и провести подобный сеанс отшелушивания в домашних условиях: например, при помощи уксусной или салициловой кислоты, лимонного концентрата и т.д.

"Не делайте этого! Во-первый, кислотный пилинг подходит далеко не для каждой кожи, и можно ли ее делать вам, скажет только профессионал при личной консультации. Во-вторых, во время салонной процедуры наносится не только отшелушивающий состав, но и другие средства, которые направлены на смягчение кожи, ее "успокаивание" и т.д.", – советует врач.

А во время домашней процедуры вы только глубоко травмируете кожу, на ней останутся ожоги и сильные шелушения, а в будущем лицо могут покрыть пигментные пятна.

Делать обертывания с эфирными маслами

Одно из эффективных средств, которые помогают бороться с целлюлитом и дряблостью кожи – обертывания. Сделанные в салоне или дома, но при помощи специальных средств, они действительно дают положительные результаты и заставляют просто влюбиться в себя.

А вот домашние обертывания с использованием "антицеллюлитных" эфирных масел с огромной вероятностью вас разочаруют и вынудят помучиться с собственным телом. Дело в том, что использование эфирных масел требует огромной осторожности, а нарушение дозировки может обернуться сильным химическим ожогом, аллергией и общим ухудшением самочувствия.

Так что если вы уже и решились попробовать на себе это бьюти-средство, то внимательно перечитывайте инструкции к маслам, а лучше предварительно проконсультируйтесь с дерматологом.

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Использовать горчицу для волос

Желающим обзавестись густой шевелюрой в интернете могут посоветовать воспользоваться маской из горчичного порошка.

Теоретически подобные рецепты действительно могут ускорить процесс роста волос, поскольку горчичный порошок способствует улучшению кровообращения и питания волосяных луковиц. Но на деле же оставляет сильные ожоги на нежной коже головы и приводит к пересушиванию и ломкости волос.

Так что за "густыми, длинными и крепкими" лучше все же обратиться к профессионалам.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о причинах шелушения и трещинок на губах.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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