Научное открытие поможет избавиться от герпетических пузырьков на губах

Зудящие пузырьки на губах, которые вскоре превращают наши губы в нечто уродливое и покрытое гнойными корками – вот что такое вирус простого герпеса, в частности его разновидность I тип. Этой инфекцией, по данным ВОЗ, заражены 3,7 млрд человек в возрасте до 50 лет, что составляет 67% жителей планеты.

Чем опасен вирус простого герпеса

Опасность вируса в том, что попадая в организм в самом раннем возрасте, она может долго себя никак не проявлять, затаившись в нервных узлах, называемых по научному ганглиями.

Носительство вируса чаще всего протекает бессимптомно, но примерно у 20-25% такихносителей герпес активизируется при ослаблении иммунитета, что может быть вызвано:

- переохлаждением или перегревом;

- стрессом;

- сменой климата;

- другими неблагоприятными факторами.

От вируса герпеса полностью избавиться невозможно. Возникает вопрос – может быть, в таком случае и вовсе не стоит беспокоиться и при появлении зудящих пузырьков на губах просто игнорировать их и ждать когда они "сами пройдут"?

К сожалению, герпес не так безобиден, как кажется. Во-первых, если герпес так распространен, это не значит, что нужно помогать его дальнейшему распространению, заражая им окружающих, в том числе маленьких детей. Эти маленькие пузырьки в "болячках на губах" содержат несметное количество жизнеспособного вируса, который способен активно размножаться, попадая в комфортную для себя среду.

Кроме того, опасность в том, что вирус герпеса I типа можно занести на слизистую глаз – достаточно после прикосновения к пузырькам на губах прикоснуться к глазам. Заражение глаз вирусом герпеса может привести к гораздо более серьезным последствиям, в частности, к герпетическому кератиту, который вызывает поражение герпесом роговицы. А от таких диагнозов до слепоты – рукой подать.

Вот почему так важно максимально быстро начать местное лечение герпеса при первых признаках его появления.

ДрайВир® поможет остановить герпес

Ученым уже давно было известно об уникальных свойствах шишек ольхи, ведь не случайно наши предки применяли ее в народной медицине в течение более тысячи лет!

Однако лишь совсем недавно, в результате проведенных исследований стало известно, что Alnus incana, как ученые называют ольху, обладает поистине уникальным свойством прерывать репликацию вирусов герпеса, подавляя нейроминидазу - фермент, выполняющий важную роль в размножении вируса.

Пока исследователям только предстоит узнать, на чем основан механизм действия экстракта ольхи. Важно одно – его эффективность уже опробована и использована учеными-фармацевтами при создании уникальной формулы препарата ДрайВир® применяемого при герпесе на ранних стадиях.

ДрайВир® обладает уникальной формулой, которая отличается высокой эффективностью и безопасностью. Высокое качество продукта гарантировано поставками экстракта ольхи, получаемого из шишек этого дерева, произрастающего во Франции. Данный препарат ДрайВир® оказывает противовирусный эффект, предупреждая размножение вируса герпеса I типа и прекращая его дальнейшее развитие.

В ДрайВир® также содержатся дубильные, а также вяжущие компоненты, которые подсушивают кожу в месте нанесения, снимая воспаление и способствуя быстрейшему восстановлению тканей, пораженных вирусом. Благодаря лимонной кислоте, также содержащейся в препарате, пузырьки, содержащие герпес, подсушиваются, зуд и жжение проходят.

Профилактика и лечение возникновения неприятных пузырьков на губах

Препарат ДрайВир® обладает продуманной формой нанесения. ДрайВир® выпускается в виде спрея, потому при нанесении вещества непосредственно на пузырьки герпеса нет необходимости прикасаться к пораженной коже. Это поможет избежать распространения вируса на соседние ткани.

Для высокой эффективности препарата важно помнить, что наносить его следует как можно раньше, при первых признаках герпеса. Для нанесения достаточно распылить вещество с близкого расстояния (примерно 3-5 см от поверхности губ). Частота применения – 1 раз в полтора-два часа, но не более 5 раз в течение дня.

Важно избегать попадания на глаза.

Поскольку обычно мы замечаем герпес тогда, когда появление герпеса уже трудно остановить, то желательно всегда держать флакон со спреем ДрайВир® в своей домашней аптечке.

ДрайВир® может применяться:

- при первых признаках герпеса на губах (покраснение, зуд, отек);

- герпес уже заметен – есть пузырьки, язвочки;

- может применяться и в комбинации с другими препаратами от герпеса, назначенными врачом.