Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Дерматология

Крем и аплодисменты: эксперт рассказала, как защитить руки от замерзания

1.1т
Читать материал на украинском

В холодную погоду первыми страдают руки – именно в них находится больше всего нервных окончаний и кровеносных сосудов, из-за чего и случается мгновенная теплопотеря.

Однако зима – не повод мучиться с замерзшими рукам и последствиями переохлаждения. Дерматолог Ольга Игнатьева рассказала MedOboz, что нужно делать, чтобы защитить руки от замерзания, и подсказала что делать, если руки таки пострадали от холодов и ветра.

Новости
Головная боль "на погоду": врач рассказала, как от нее избавиться
Зимой лучше не надевать украшения

Зимой лучше не надевать украшения

ICTV

Используйте жирный крем

За 15-20 минут до выхода из дома тщательно вымойте руки под теплой водой, подсушите кожу мягким полотенцем и нанесите жирный крем либо густое масло (кокосовое, ши, льняное и т.д.). Этот лайфхак поможет сохранить тепло и предотвратит быструю теплопотерю.

Когда средство хорошенько впитается, можно надевать перчатки (делать это нужно еще в теплом помещении).

Снимите кольца и браслеты

В холодную погоду не стоит надевать украшения из металла, даже под перчатки. Такие кольца, браслеты, часы и т.д. при низких температурах быстро остывают и будут "вытягивать" тепло с рук, что в несколько раз увеличит вероятность переохлаждения и даже обморожения.

В сильный мороз – надевайте варежки

Перчатки, несомненно, удобнее и смотрятся привлекательнее, но даже самые плотные и теплые не способны надежно защитить руки от холода. Поскольку этот аксессуар разделяет пальцы, в них быстро нарушается кровообращение, из-за чего и может произойти переохлаждение.

Идеальный "защитник" в мороз – варежки. В них пальцы соприкасаются и могут свободно двигаться, что помогает сохранить тепло.

Хлопайте в ладоши

Ощутив, что руки начали замерзать, начинайте интенсивно хлопать в ладоши, не снимая при этом с рук варежки. Такое упражнение помогает усилить кровообращение в конечностях и способствует повышению температуры в них.

Если похлопать нет возможности, около 30 секунд интенсивно потрите ладони друг об друга, опять же, не снимая варежек.

Если же вам все-таки не повезло и ваши руки пострадали от холода, важно быстро принять правильные меры, иначе кожа рук начнет сильно шелушиться и покроется трещинками.

Новости
Инсульт и астма: как холодная погода может повлиять на организм

Эксперт подчеркивает, что замерзшие руки нельзя пытаться согреть под горячей водой. Во-первых, так они начнут болеть еще больше, во-вторых, эта процедура усилит негативные кожные реакции и может привести к травмам кровеносных сосудов (возникнет нарушение микроциркуляции крови, от чего руки постоянно будут красными или синеватыми, что не привлекательно эстетически).

Идеальный вариант для согрева – теплая вода. Подержите под ней руки около минуты-двух (пока не ощутите тепло в конечностях), после чего аккуратно промокните кожу мягким полотенцем и смажьте маслом или жирным кремом (например, детским).

На ночь также стоит нанести питательный крем, а поверх надеть тонкие хлопковые косметические перчатки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как спасти губы зимой.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости