Крем и аплодисменты: эксперт рассказала, как защитить руки от замерзания

В холодную погоду первыми страдают руки – именно в них находится больше всего нервных окончаний и кровеносных сосудов, из-за чего и случается мгновенная теплопотеря.

Однако зима – не повод мучиться с замерзшими рукам и последствиями переохлаждения. Дерматолог Ольга Игнатьева рассказала MedOboz, что нужно делать, чтобы защитить руки от замерзания, и подсказала что делать, если руки таки пострадали от холодов и ветра.

Зимой лучше не надевать украшения ICTV

Используйте жирный крем

За 15-20 минут до выхода из дома тщательно вымойте руки под теплой водой, подсушите кожу мягким полотенцем и нанесите жирный крем либо густое масло (кокосовое, ши, льняное и т.д.). Этот лайфхак поможет сохранить тепло и предотвратит быструю теплопотерю.

Когда средство хорошенько впитается, можно надевать перчатки (делать это нужно еще в теплом помещении).

Снимите кольца и браслеты

В холодную погоду не стоит надевать украшения из металла, даже под перчатки. Такие кольца, браслеты, часы и т.д. при низких температурах быстро остывают и будут "вытягивать" тепло с рук, что в несколько раз увеличит вероятность переохлаждения и даже обморожения.

В сильный мороз – надевайте варежки

Перчатки, несомненно, удобнее и смотрятся привлекательнее, но даже самые плотные и теплые не способны надежно защитить руки от холода. Поскольку этот аксессуар разделяет пальцы, в них быстро нарушается кровообращение, из-за чего и может произойти переохлаждение.

Идеальный "защитник" в мороз – варежки. В них пальцы соприкасаются и могут свободно двигаться, что помогает сохранить тепло.

Хлопайте в ладоши

Ощутив, что руки начали замерзать, начинайте интенсивно хлопать в ладоши, не снимая при этом с рук варежки. Такое упражнение помогает усилить кровообращение в конечностях и способствует повышению температуры в них.

Если похлопать нет возможности, около 30 секунд интенсивно потрите ладони друг об друга, опять же, не снимая варежек.

Если же вам все-таки не повезло и ваши руки пострадали от холода, важно быстро принять правильные меры, иначе кожа рук начнет сильно шелушиться и покроется трещинками.

Эксперт подчеркивает, что замерзшие руки нельзя пытаться согреть под горячей водой. Во-первых, так они начнут болеть еще больше, во-вторых, эта процедура усилит негативные кожные реакции и может привести к травмам кровеносных сосудов (возникнет нарушение микроциркуляции крови, от чего руки постоянно будут красными или синеватыми, что не привлекательно эстетически).

Идеальный вариант для согрева – теплая вода. Подержите под ней руки около минуты-двух (пока не ощутите тепло в конечностях), после чего аккуратно промокните кожу мягким полотенцем и смажьте маслом или жирным кремом (например, детским).

На ночь также стоит нанести питательный крем, а поверх надеть тонкие хлопковые косметические перчатки.

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