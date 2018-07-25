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Ольга Жоголева
Ольга Жоголева
Аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наукВсе статьи автора

Крапивница – что за зверь?

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Может ли острая крапивница стать хронической? Какая диета нужна при хронической крапивнице? Как устранить первопричину хронической крапивницы? Почему врач назначает антигистаминные препараты и не лечит причину?

Попробуем разобраться вместе.

Крапивница - это заболевание, при котором тучные клетки, расположенные в коже, выбрасывают гистамин и другие биологически активные вещества.

При этом возникает сосудистая реакция, в результате чего образуются зудящие волдыри.

Эти волдыри существуют не более суток, а чаще всего - несколько часов, и исчезают бесследно.

Как ни странно, аллергия - редкая причина крапивницы.

В случае аллергии:

  • Волдыри будут возникать в первые минуты-часы (не позднее 2 часов) каждый раз при употреблении одного и того же продукта, лекарства, ужалении насекомых или контакте с аллергеном.

  • Повторный контакт с аллергеном часто приводит к нарастанию проявлений.

  • Потенциальный риск при аллергической крапивнице связан с высокой вероятностью аллергического отека и анафилаксии (острой тяжелой генерализованной аллергической реакции, опасной для жизни).

Чаще всего при аллергической крапивнице у человека возникают обоснованные подозрения в отношении аллергена.

В этом случае исключение аллергена из рациона приводит к быстрому положительному эффекту - высыпания перестают возникать.

Другими причинами острой крапивницы являются инфекции (вирусные, бактериальные, паразитарные), аутоиммунные заболевания, нередко выявить причину не удается.

Хронической называют крапивницу, которая длится более 6 недель.

Классификацию острая/хроническая крапивница придумали для удобства, чтобы врачу было проще определить причину.

И если при острой крапивнице возможная причина - инфекционное заболевание (у детей, например, это 80% случаев) или аллергия (пищевая, лекарственная, на яд насекомых), то при хронической крапивнице в подавляющем большинстве случаев причина - аутоиммунный процесс.

В 99,9% случаев хроническая крапивница не связана с аллергией.

А с чем же она связана?

Хроническая крапивница может быть индуцированной и спонтанной.

Индуцированная хроническая крапивница возникает при действии раздражителей:

  • Механическое раздражение (другое название - дерматографическая крапивница), при этом волдыри возникают в месте трения, расчесов. Врач может провести тест шпателем, проведя линии на коже - возникнут волдыри на месте этих линий. Существует Frick-тест - тест, оценивающий силу давления на кожу, провоцирующего крапивницу. Он отражает тяжесть заболевания.

  • Холод (холодовая крапивница). При тяжелом течении такая крапивница не позволит есть мороженое и плавать в бассейне, в легкой форме она возникает при охлаждении кожи при выходе на улицу. Врач может провести тест с кубиком льда.

  • Давление - разновидность механического раздражения, при этом крапивница возникает в месте давления ремня от сумки, например.

  • Вибрация - чаще такая крапивница возникает у людей, чья профессиональная деятельность связана с вибрационными воздействиями.

  • Ультрафиолет - крапивница возникает на солнце.

  • Контакт с водой - крапивница называется аквагенной.

  • Тепло - при нагревании кожи извне или в результате внутренних причин (например, физической нагрузки) может возникать генерализованная крапивница. Такая крапивница называется холинергической. Редко локальное нагревание кожи может вызывать локализованную крапивницу. Врач может провести тесты с физической нагрузкой для повышения температуры тела и провокации крапивницы или тест с локальным нагреванием кожи для подтверждения диагноза локализованной крапивницы.

Кроме индуцированной бывает спонтанная хроническая крапивница.

В этом случае высыпания возникают без видимых причин.

В подавляющем большинстве случаев и спонтанная, и индуцированная крапивница возникают вследствие аутоиммунных процессов: иммунная система вырабатывает IgE к собственным измененным белкам (описано около 200 таких белков).

IgE связывается с ними и с тучными клетками, в результате чего происходит выброс гистамина и других биологически активных веществ и возникают волдыри. Собственные белки при этом выступают в роли "аллергена".

Разница между спонтанной и индуцированной крапивницей

Разница между спонтанной и индуцированной крапивницей в том, что при индуцированной крапивнице внешний раздражитель (холод, ультрафиолет, механическое раздражение) меняет структуру собственных белков и делает их "аллергенами".

Какое обследование нужно провести человеку с хронической крапивницей, чтобы определиться с причиной заболевания?

В большинстве случаев требуется очень ограниченный объем обследований. Необходимость тех или иных анализов определяет врач в случае, если есть подозрение фонового заболевания, симптомом которого стала крапивница:

  • Аутоиммунные заболевания (например, системная красная волчанка, аутоиммунный тиреоидит и др.);

  • Инфекции;

  • Опухоли.

В целом, крайне редко удается найти причину хронической крапивницы. Например, системный обзор, включавший в себя 29 исследований, показал, что из 6462 пациентов только у 105 человек были выявлены фоновые заболевания.

Важно! Как правило, если крапивница является частью другого заболевания, кроме нее человека будут беспокоить другие симптомы.

В связи с этим при хронической крапивнице базовым набором обследований будут:

  • общий анализ крови;

  • С-реактивный белок.

Все остальные обследования направлены на выявление фонового заболевания в случае, если врач подозревает его.

Лечение крапивницы включает в себя:

  • Достижение контроля над болезнью (волдыри не должны возникать).

  • При выявлении фонового заболевания - его лечение.

Чаще всего мы имеем дело с идиопатической крапивницей, то есть, крапивницей без связи с фоновым заболеванием. В этом случае причина возникновения волдырей - аутоиммунный процесс в коже.

Хорошая новость: в большинстве случаев сбой в работе иммунной системы самоликвидируется.

Плохая новость: на это уходит много времени (6 недель - 5 лет), пока недостаточно научных данных о том, что лежит в основе выздоровления, и поэтому мы не умеем на этот процесс влиять.

Но главное, что известно на сегодняшний день, в большинстве случаев хроническая крапивница протекает благоприятно и не представляет собой опасности для человека.

Лечение крапивницы проводится ступенчато. При отсутствии контроля на одной ступени мы переходим на следующую.

Базовое лечение - неседативные антигистаминные препараты (антигистаминные препараты 2 поколения) в дозе от однократной до четырехкратной.

При отсутствии контроля – омализумаб.

При отсутствии контроля - циклоспорин

Также в лечении могут быть использованы: монтелукаст, Н2-гистаминоблокаторы, но их применение ограничено.

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Тема
Здоровье
Объекты
Советы врача здоровьеаллергия
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