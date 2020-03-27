Кожа, в которой мы живем - три правила заботы

Впереди нас ждет много теплых дней. Соответственно, больше дней проведенных на солнце. Если раньше, а у некоторых и до сих пор, загар ассоциировался со здоровьем и красотой, то у врачей совсем другое мнение на этот счет.

Ученые настаивают на том, что воздействие ультрафиолета на кожу опасно! И новые исследования подтверждают это – заболеваемость меланомой увеличилась на 45% только за последнее десятилетие. Загар, даже один раз за два года, увеличивает риск её возникновения.

Меланома стала самым распространенным видом рака кожи. За последние 10 лет у женщин диагностируют меланому на 35% чаще, у мужчин — на 55%. И хотя этот вид рака все еще чаще встречается у людей старше 65 лет, статистика заболевания молодеет. У людей в возрасте 25 - 49 лет меланома развивается на 70% чаще, если сравнивать с девяностыми.

9 из 10 случаев заболевания меланомой можно предотвратить!

Для этого нужно избегать прямых солнечных лучей, использовать солнцезащитный крем в любое время года и погоду, не забывать обновлять его каждые 2 часа, регулярно проверять кожу у дерматолога и проводить раннюю диагностику заболеваний кожи, в том числе меланомы.

1. Регулярная проверка у специалиста дерматолога

Врачи дерматологи клиники Медиком настоятельно рекомендуют проходить дерматологическое обследование весной и осенью - перед сезоном активного солнечного излучения и после. Учитывая повышенные факторы риска - если у вас есть родинки или участки кожи, которые растут, меняют форму, приобретают новые цвета - необходимо регулярно проходить консультацию у врача дерматолога и дерматоскопию.

2. Проведение дерматоскопии

Дерматоскопия – это современная диагностика новообразований кожи. Цифровая дерматоскопия в клинике Медиком проводится с помощью современного немецкого цифрового аппарата FotoFinder Medicam 1000.

Специальная программа анализирует изображения кожи, сделанные в разное время, и указывает на качественные и количественные изменения, даже незначительные.

Дерматологи клиники создают карту родинок, наблюдают за родинками, которые находятся в опасных местах, за большими родинками и оценивают изменения в динамике.

В случае выявления риска возникновения онкологического процесса, дерматолог направляет пациента к онкологу, который проводит дальнейшее наблюдение, выбирает наиболее оптимальный метод лечения – консервативная терапия или хирургическое вмешательство.

Вовремя проведенное дерматологическое обследование играет значительную роль в ранней диагностике рака кожи, в онкоскрининге, для профилактики заболеваний кожи, определения природы кожных новообразований, для изучения характера пигментных пятен.

3. Правильно ухаживать за собой и за своей кожей

Очень важным моментом в заботе о своей коже являются правильно выбранные средства для кожи и для волос.

В клинике Медиком представлен аппарат Multi Skin Test Center, который позволяет определить:

увлажненность;

жирность;

эластичность;

пигментацию;

покраснение;

кислотно-щелочной баланс;

барьерные свойства кожи (ТЭПВ — трансэпидермальная потеря воды) кожи.

На основании этих данных можно подобрать средства по уходу за кожей, anti-age средства, средства по уходу за телом, которые точно подходят вам и вашей коже, оценить динамику: какое состояние кожи было до подбора уходовых средств и после. Аппарат также позволяет определить тип ваших волос, насколько они склонны к жирности и подобрать для них правильный уход.

С помощью аппарата врач-дерматолог или косметолог клиники рекомендует те или иные солнцезащитные средства. Крем, молочко или эмульсия, степень защиты, состав, который зависит от типа кожи и климатической зоны, где планируется отпуск, например.

Заниматься самолечением, полагаться на "удачу", вовсе ничего не делать? Или правильно заботится о своем здоровье и своевременно обращаться к специалистам? Выбор всегда за вами!

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