Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Дерматология

Кожа, в которой мы живем - три правила заботы

467
Читать материал на украинском

Впереди нас ждет много теплых дней. Соответственно, больше дней проведенных на солнце. Если раньше, а у некоторых и до сих пор, загар ассоциировался со здоровьем и красотой, то у врачей совсем другое мнение на этот счет.

Ученые настаивают на том, что воздействие ультрафиолета на кожу опасно! И новые исследования подтверждают это – заболеваемость меланомой увеличилась на 45% только за последнее десятилетие. Загар, даже один раз за два года, увеличивает риск её возникновения.

Меланома стала самым распространенным видом рака кожи. За последние 10 лет у женщин диагностируют меланому на 35% чаще, у мужчин — на 55%. И хотя этот вид рака все еще чаще встречается у людей старше 65 лет, статистика заболевания молодеет. У людей в возрасте 25 - 49 лет меланома развивается на 70% чаще, если сравнивать с девяностыми.

9 из 10 случаев заболевания меланомой можно предотвратить!

Для этого нужно избегать прямых солнечных лучей, использовать солнцезащитный крем в любое время года и погоду, не забывать обновлять его каждые 2 часа, регулярно проверять кожу у дерматолога и проводить раннюю диагностику заболеваний кожи, в том числе меланомы.

1. Регулярная проверка у специалиста дерматолога

Врачи дерматологи клиники Медиком настоятельно рекомендуют проходить дерматологическое обследование весной и осенью - перед сезоном активного солнечного излучения и после. Учитывая повышенные факторы риска - если у вас есть родинки или участки кожи, которые растут, меняют форму, приобретают новые цвета - необходимо регулярно проходить консультацию у врача дерматолога и дерматоскопию.

2. Проведение дерматоскопии

Дерматоскопия – это современная диагностика новообразований кожи. Цифровая дерматоскопия в клинике Медиком проводится с помощью современного немецкого цифрового аппарата FotoFinder Medicam 1000.

Специальная программа анализирует изображения кожи, сделанные в разное время, и указывает на качественные и количественные изменения, даже незначительные.

Дерматологи клиники создают карту родинок, наблюдают за родинками, которые находятся в опасных местах, за большими родинками и оценивают изменения в динамике.

В случае выявления риска возникновения онкологического процесса, дерматолог направляет пациента к онкологу, который проводит дальнейшее наблюдение, выбирает наиболее оптимальный метод лечения – консервативная терапия или хирургическое вмешательство.

Вовремя проведенное дерматологическое обследование играет значительную роль в ранней диагностике рака кожи, в онкоскрининге, для профилактики заболеваний кожи, определения природы кожных новообразований, для изучения характера пигментных пятен.

3. Правильно ухаживать за собой и за своей кожей

Очень важным моментом в заботе о своей коже являются правильно выбранные средства для кожи и для волос.

Кожа, в которой мы живем - три правила заботы

В клинике Медиком представлен аппарат Multi Skin Test Center, который позволяет определить:

  • увлажненность;

  • жирность;

  • эластичность;

  • пигментацию;

  • покраснение;

  • кислотно-щелочной баланс;

  • барьерные свойства кожи (ТЭПВ — трансэпидермальная потеря воды) кожи.

На основании этих данных можно подобрать средства по уходу за кожей, anti-age средства, средства по уходу за телом, которые точно подходят вам и вашей коже, оценить динамику: какое состояние кожи было до подбора уходовых средств и после. Аппарат также позволяет определить тип ваших волос, насколько они склонны к жирности и подобрать для них правильный уход.

С помощью аппарата врач-дерматолог или косметолог клиники рекомендует те или иные солнцезащитные средства. Крем, молочко или эмульсия, степень защиты, состав, который зависит от типа кожи и климатической зоны, где планируется отпуск, например.

Заниматься самолечением, полагаться на "удачу", вовсе ничего не делать? Или правильно заботится о своем здоровье и своевременно обращаться к специалистам? Выбор всегда за вами!

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоровье Дерматология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости