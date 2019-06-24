Старение наступает быстрее: названа опасность для горожан

Высокие показатели загрязнения воздуха в городе негативно влияют на состояние кожи, ускоряя ее старение.

Так, у городских жителей отмечается меньшее количество антиоксидантов и нарушение синтеза коллагена, сообщает Daily Mail.

Молодость кожи beauty.ua

Дерматологи назвали несколько способов, как сохранить здоровый и молодой вид кожи:

глубокое очищение перед сном;

ежедневное использование солнцезащитных средств даже зимой;

достаточное употребление воды – 8 стаканов до 8 вечера.

Вредные вещества, находящиеся в воздухе, вызывают снижение защитной функции кожного барьера, обезвоживание, появление морщин и пигментных пятен.

Как сообщал MedOboz, систематическое и чрезмерное употребление сладостей и сахара приводит к быстрому старению организма.

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