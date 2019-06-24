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/Дерматология

Старение наступает быстрее: названа опасность для горожан

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Высокие показатели загрязнения воздуха в городе негативно влияют на состояние кожи, ускоряя ее старение.

Так, у городских жителей отмечается меньшее количество антиоксидантов и нарушение синтеза коллагена, сообщает Daily Mail.

Молодость кожи

Молодость кожи

beauty.ua

Новости
Ускоряют старение: какие продукты нельзя есть после 30 лет

Дерматологи назвали несколько способов, как сохранить здоровый и молодой вид кожи:

  • глубокое очищение перед сном;

  • ежедневное использование солнцезащитных средств даже зимой;

  • достаточное употребление воды – 8 стаканов до 8 вечера.

Вредные вещества, находящиеся в воздухе, вызывают снижение защитной функции кожного барьера, обезвоживание, появление морщин и пигментных пятен.

Как сообщал MedOboz, систематическое и чрезмерное употребление сладостей и сахара приводит к быстрому старению организма.

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Тема
Здоровье
Теги
старениеЭкология
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