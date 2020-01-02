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/ Дерматология

Карта прыщей на лице: о чем они могут сигнализировать

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Неужели действительно в зависимости от расположения прыщей на лице, можно выяснить, с каким органом что-то не в порядке и таким образом избавиться сразу от 2 проблем: прыщей и болезни?

Карта прыщей – теория древней китайской и аювердической медицины. Согласно этому учению, части нашего лица связаны с определёнными органами/системами. И если что-то с ними не в порядке, то это будет отражаться на коже и в этих местах будут возникать прыщи. Например:

  • между бровями – есть проблемы с печенью;

  • на щеках – проблемы с органами дыхания;

  • на подбородке – неполадок с гормонами/органами малого таза;

  • в области лба – проблемы с пищеварительной системой и т.д.

Это было бы несомненно здорово, но никаких доказательных данных по этому вопросу нет. Наука не подтверждает, что карту прыщей на лице мы, врачи, должны взять на вооружение и использовать её в своей практике.

Вы можете возмутиться/поспорить, что как это так, есть? Многие болезни отражаются на нашей коже. Не спорю! Например:

  • в зависимости от болезней печени, кожа может приобретать различные оттенки (и это научно обоснованно и связано с повышением билирубина);

  • при применении препаратов с гормонами назально/ингаляторно, могут возникать высыпания в области вокруг рта, на щеках;

  • при гормональном дисбалансе тоже могут возникать прыщи, но не только на подбородке и т.д.

Сколько в моей практике уже было пациентов с акне в области подбородка и идеальными уровнями половых гормонов и результатами УЗИ.

А питание! Налегаете на сладости – прыщей больше. Ограничиваете – меньше. Но это уже научно доказано! И обусловлено усилением работы сальных желез под действием синтезируемых веществ в ответ на поступление в организм этих продуктов.

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Карта акне на лице

Карта акне на лице

Иллюстрация

И всё же порою расположение прыщей на лице может нам подсказать, на что обратить внимание:

  • акне на щеках – как держите телефон, меняете ли часто наволочку на подушке;

  • на подбородке – не часто ли вы подпираете его рукой, трогаете сами, большой шарф;

  • лоб – ваш шампунь/кондиционер (нет ли в них ингредиентов, на которые вы можете реагировать), и здесь же наволочка и пр.

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Автор
Светлана Якубовская Светлана Якубовская
Тема
Здоровье
Тег
болезнь
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