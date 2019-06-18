Как выбрать солнцезащитный крем: врач рассказал о правилах безопасного загара

При выборе солнцезащитного крема нужно обратить внимание на показатель индекса SPF (Sun Protection Factor). Чем он выше – тем сильнее защита.

Начинать необходимо с максимального уровня – SPF 55+. А затем, когда кожа постепенно адаптируется к солнечной радиации, можно переходить на кремы с SPF 45 и ниже. Об этом рассказал в эфире ObozTV кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко.

Врач обратил внимание, что именно SPF 55+ считается самым высоким уровнем защиты. А те производители, которые маркируют кремы от 0 до 100, поступают "не очень тактично".

"Начинать нужно с самого высокого номера. Причем запомните, что у женщин наиболее чувствительная кожа в зоне декольте и шеи. Эти участки нужно намазывать как можно более толстым слоем и обновлять его с течением времени", – посоветовал Сидоренко.

"С кремом SPF 55+ вполне можно загореть. Вы постепенно адаптируете свою кожу к солнечной радиации. Начинаете с SPF 55+. Вышли, позагорали. Завтра-послезавтра вы уже берете, допустим, SPF 45. Потом SPF 30 и так далее", – рассказал он о правилах загара.

Специалист напомнил, что во время купания человек тоже продолжает загорать.

"Когда вы под водой, вы загораете еще больше, потому что волны и вода – это линзы, которые фокусируют на вас ультрафиолетовые лучи. Когда вы где-то гуляете возле моря, и там брызги, это тоже приводит к повышению зоны ультрафиолетового излучения", – отметил он.

Сидоренко также предостерег женщин от загара без верхней части купальника.

"Ареолы на молочных железах очень чувствительны к солнечному излучению. Часто там есть родинки, тоже чувствительные к солнечному излучению. Поэтому снимать бюстгальтер не стоит", – объяснил врач.

"И не забывайте об очках. "Гусиные лапки" – морщинки, когда человек прищуривает глаза на солнце – это тоже не очень красиво", – добавил он.

Если кожа все-таки обгорела, Сидоренко порекомендовал воспользоваться традиционной сметаной, кефиром или просто водой.

"Вода испаряется и снижает температуру кожи. И это касается не только солнечных ожогов. Если человек получил термический ожог, нужно засунуть руку под холодную воду и держать 10, 20, 40 минут. Это позволяет иногда снизить степень ожога на 1 единицу", – подчеркнул медик.

Врач призвал соблюдать правила безопасного загара Shutterstock

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун посоветовала украинцам в период экстремальной жары наносить солнцезащитный крем не только перед походом на пляж, а перед каждым выходом на улицу.

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