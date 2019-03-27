Как успешно преодолеть герпес на длительный период: пошаговая тактика

Наконец, после долгой зимы начало пригревать солнце. Однако, любая смена температуры переживается нашим организмом неоднозначно, ведь на температурную, как и на климатическую адаптацию уходит масса энергии. Вот почему не только на резкое похолодание, но и потепление может реагировать наш организм.

Вы наверняка замечали, что при смене сезона или при перелете в страну с другим климатом часто происходит следующее: вы внезапно замечаете, что на губы точно что-то прицепилось. Смахиваете – не помогает. Вы начинаете их трогать и нащупываете что-то вроде прыщика, с ужасом понимая – это он, нежданный, но увы, такой частый спутник перепадов температуры – герпес.

Герпес активизируется во время перепадов температур или при смене климатических поясов. Вы наверняка не раз замечали, как путешествие на курорт оборачивалось гадкими болячками, обметавшими рот. Так же организм реагирует и на резкое похолодание или напротив – потепление.

Причина в том, что при смене климата обычно все силы организма уходят на то, чтобы адаптироваться к таким погодным "сюрпризами". Именно в этот критический для ослабленного организма период защитные силы дают сбой и герпес, до поры до времени спящий в нервных ганглиях, вырывается наружу.

Пузыри на губах, к несчастью, редко появляются по одному. Часто они расползаются по губам, покрываясь со временем уродливыми корками, которые так и хочется содрать. Но это очень опасно, - ведь в пузырьках большое количество герпетического вируса, и можно случайно заразить герпесом даже свои собственные глаза. Тогда придется лечить и их.

Мы разработали для вас беспроигрышную тактику борьбы с герпесом, которая позволит преодолеть простуду на губах и не оставит ей шансов на возвращение!

Лечение герпеса: шаг первый - ДрайВир®

Чем быстрее вы смажете зудящие герпесные высыпания специальным средством, которое содержит лечебные компоненты, тем больше шансов не увидеть ни пузырьков, ни отвратительных корочек.

ДрайВир® - уникальный препарат на основе шишек ольхи, в качестве основного активного компонента. Не случайно в народной медицине их используют вот уже больше тысячи лет. Как показали недавние исследования, в шишках ольхи, растущей во Франции, в большом количестве содержатся вещества, способные подавлять размножение вируса. Говоря научным языком, при их применении происходит подавление фермента нейраминидазы, играющего важную роль в репликации вируса.

Ученые-исследователи решили использовать уникальные природные свойства этого растения, сделав его основой препарата ДрайВир®. Если вам известно о предрасположенности к герпесу – носите средство всегда с собой. Ведь, чем раньше будет нанесен ДрайВир® на активизировавшиеся герпетические высыпания, тем больше шансов, что пузырьки не образуются. Если же вам не повезло и пузырьки уже образовались – применение препарата ДрайВир® поможет быстрейшему выздоровлению.

ДрайВир® выпускается в виде спрея, что исключает контакт пальцев с зараженной поверхностью. Он подсушивает пузырьки или корочки, если они уже образовались, а также обеззаразит близлежащие ткани.

Кроме противовирусных веществ, в нем также содержатся дубильные компоненты, подсушивающие воспаленный участок кожи, а благодаря лимонной кислоте как по мановению руки исчезают зуд и жжение.

Все эти и другие лечебные вещества способствуют восстановлению первозданного вида ваших губ.

Шаг второй – лечим вирус изнутри

Вирус герпеса, однажды атаковав нас, становится нашим гостем навсегда. Он проникает в нервные ганглии и ждет там своего часа, чтобы активизироваться и начать размножение.

Однако, насколько ему будет комфортно в нашем организме – зависит от нас.

Вот почему кроме лечения внешних проявлений герпеса следует обязательно пропить курс таблеток, в составе которых имеется действующее вещество "валацикловир". Это противовирусный компонент, специализация которого – вирус герпеса.

Применяя препараты с валацикловиром, вы угнетаете способность вируса герпеса к воспроизводству. Вы надолго забудете о рецидивах этого гадкого заболевания, которым заражено почти 80% населения планеты.

Следует учитывать, что прием препаратов с валацикловиром вредит не только вирусу герпеса, но и печени, так как это довольно токсичное вещество, а одна из главных функций печени - борьба с токсинами. Кроме того, частые рецидивы герпеса также могут вызвать заболевания печени, поскольку вирус герпеса имеет гепатотропный эффект и даже может привести к развитию гепатита.

Вот почему так важно при появлении герпетической инфекции также поддержать печень при помощи гепатопротекторов. Если болезнь не запущена, достаточно провести профилактические лечебные курсы при помощи натуральных препаратов на растительной основе, таких как Гепаназе.

Этот препарат содержит экстракты расторопши с высоким содержанием силимарина (65 мг на 1 капсулу). Также в составе имеются кукурузные рыльца и календула.

Силимарин – уникальный природный компонент, обладающий свойством восстанавливать поврежденные клетки печени. Он действует как спазмалитик и желчегонный препарат.

Шаг третий – укрепляем иммунитет

Если герпес появляется на ваших губках чаще, чем один раз в месяц – значит, вам просто необходимо укрепить иммунитет. Ведь активизация герпетических высыпаний – результат ослабления защитных систем организма.

К вашим услугам – комплексные препараты для профилактики и укрепления иммунной системы. Защитные силы организма созданы самой природой для отражения атак различных болезнетворных патогенов. Крепкий иммунитет надежно защищает наш организм от атак вирусов, бактерий, инфекций.

При сезонной смене температур иммунитет часто ослабевает. В этом случае вам на помощь придет такой мощный иммуномодулятор, как Бета-Иммун.

Бета-Иммун рекомендуется принимать для предупреждения рецидивов заболеваний, а также для ускорения выздоровления при длительных, долго не проходящих хронических хворях.

Бета-Иммун созданный на основе уникальных иммуномодулирующих агентов бета-глюканов. Он производит также противовоспалительное, противомикробное, антиоксидантное действие. Его натуральные компоненты, которые имеют растительное происхождение, способны также восстанавливать нарушение обмена веществ, улучшать качественные показатели крови, защищая человеческий организм от воздействия свободных радикалов.

Сохраните эту статью как пошаговую инструкцию в борьбе с вирусом герпеса и поделитесь ею с близкими!

Берегите себя и будьте здоровы!

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал