Как сохранить морской загар: золотые правила

Если вам посчастливилось понежиться на приморском пляже, то наверняка вас уже мучает вопрос, как подольше сохранить результат своих стараний – загар. Ведь так хочется подольше оставаться "шоколадкой".
MEDOBOZ подготовил для вас 5 золотых советов, которые помогут вам оставаться в "цвете" максимально долго.
Принимайте прохладный душ
Горячие ванны и душ могут обезвоживать вашу кожу, что приводит к более быстрому ее отшелушиванию и, следовательно, утрате загара. Потому принимайте комфортно прохладный душ и используйте при этом увлажняющее масло для душа.
Ни дня без увлажнения
Загорелая кожа – априори пересушенная, потому ее нужно постоянно подпитывать. Так что, вводите себе за правило – наносить крем или лосьон для тела каждый раз после приема душа, то есть минимум раз в сутки.
Пользуйтесь скрабами
Звучит парадоксально, но это так. Скраб нужен для отшелушивания омертвевших клеток кожи. И если его не использовать, загар будет сходить "кусками", от чего вскоре вы будете напоминать экзотичного леопарда.
Кстати, пилинг лучше делать еще во время отпуска – утром, собираясь на пляж. Так загар возьмется "крепче".
Ешьте морковь и абрикосы
Различные исследования показали, что диета, богатая бета-каротинами (тип красно-оранжевого пигмента), может воссоздать сияние загорелой кожи. Лучшими природными источниками являются абрикосы, манго и особенно морковь.
Пейте воду
Как уже говорилось, загорелая кожа – пересушена. Потому очень важно соблюдать питьевой режим и не допускать обезвоживания. Иначе вскоре загар пойдет пятнами и настроение будет испорчено. Старайтесь выпивать по стакану воды каждый час, а чтобы не забывать, поставьте себе напоминание в телефон.
Ранее MEDOBOZ рассказывал, как красиво загореть.
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