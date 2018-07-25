Как сохранить морской загар: золотые правила

Если вам посчастливилось понежиться на приморском пляже, то наверняка вас уже мучает вопрос, как подольше сохранить результат своих стараний – загар. Ведь так хочется подольше оставаться "шоколадкой".

MEDOBOZ подготовил для вас 5 золотых советов, которые помогут вам оставаться в "цвете" максимально долго.

Принимайте прохладный душ

Горячие ванны и душ могут обезвоживать вашу кожу, что приводит к более быстрому ее отшелушиванию и, следовательно, утрате загара. Потому принимайте комфортно прохладный душ и используйте при этом увлажняющее масло для душа.

Ни дня без увлажнения

Загорелая кожа – априори пересушенная, потому ее нужно постоянно подпитывать. Так что, вводите себе за правило – наносить крем или лосьон для тела каждый раз после приема душа, то есть минимум раз в сутки.

Пользуйтесь скрабами

Звучит парадоксально, но это так. Скраб нужен для отшелушивания омертвевших клеток кожи. И если его не использовать, загар будет сходить "кусками", от чего вскоре вы будете напоминать экзотичного леопарда.

Кстати, пилинг лучше делать еще во время отпуска – утром, собираясь на пляж. Так загар возьмется "крепче".

Ешьте морковь и абрикосы

Различные исследования показали, что диета, богатая бета-каротинами (тип красно-оранжевого пигмента), может воссоздать сияние загорелой кожи. Лучшими природными источниками являются абрикосы, манго и особенно морковь.

Пейте воду

Как уже говорилось, загорелая кожа – пересушена. Потому очень важно соблюдать питьевой режим и не допускать обезвоживания. Иначе вскоре загар пойдет пятнами и настроение будет испорчено. Старайтесь выпивать по стакану воды каждый час, а чтобы не забывать, поставьте себе напоминание в телефон.

Ранее MEDOBOZ рассказывал, как красиво загореть.