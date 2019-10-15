Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Дерматология

Ульяна Супрун
Ульяна Супрун
Экс-и.о. Министра здравоохранения Украины Все статьи автора

Как лечить "заеды": важные советы

595 Читать материал на украинском

Трещины в уголках губ в народе называют "заеды", а медицинское название этого явления ангулярный хейлит.

Это грибковая или бактериальная инфекция, вызывающая повреждения целостности кожи, образование чешуек и язв, боль во время приема пищи или даже разговоры, покраснение и зуд губ. К ангулярному хейлиту склонны прежде всего маленькие дети, люди с ослабленной иммунной системой, сахарным диабетом, недостаточным питанием, и лица старшего возраста, хотя случиться он может с кем угодно.

Ангулярный хейлит могут вызвать или провоцировать следующие факторы:

  • Механическое или химическое раздражение рта, пластиковой игрушкой, например.

  • Ультрафиолет.

  • Длительное лечение антибиотиками.

  • Кандидоз ротовой полости (размножение грибка Candida albicans).

  • Недостаток нутриентов: витаминов В2, В12, фолиевой кислоты, и микроэлемента железа.

  • Иммунодефицит вследствие ВИЧ-инфекции или диабета.

  • Избыточное образование слюны (свойственное тяжело больным и частично иммобилизованным людям).

  • Значительные складки в уголках рта.

  • Зубные протезы или потеря зубов.

  • Лечение ретиноидами.

  • Воспаление в кишечнике, синдром раздраженного кишечника, непереносимость глютена и, как следствие, отсутствие ряда нутриентов.

Перечень возможных причин объясняет, почему "заеды" наиболее присущи детям и людям старшего возраста.

Как лечить ангулярный хейлит?

Не "прижиганием" спиртом, зеленкой, фукорцином, вазелином, растительным маслом или алоэ. Патогенов это может и не убить, но губы повредит еще больше.

Если его вызывает грибок, то следует применить противогрибковые средства (кремы или гели, которые имеют противогрибковое действие).

Если это бактерии (большинство случаев), то воспользуйтесь кремами с антисептическим и антимикробным действием, и, возможно, кортикостероидами. Такие препараты являются достаточно недорогими и безрецептурными. И уже после этого наносите кремы с, например, алоэ, витамином Е и экстрактами зеленого чая или облепихой, или другие средства, способствующие заживлению ран.

Если есть подозрение, что уголки рта раз за разом трескаются из-за недостаточного питания, а инфекция является лишь следствием, то нужно проконсультироваться с врачом относительно терапии. Подозрение должно возникнуть, если вы точно знаете о воспалительных процессах в кишечнике, также у людей, которые длительное время лечились антибиотиками, а также у людей старшего возраста. Последние рискуют недостаточно потреблять нутриентов из-за нехватки средств, сниженной кислотности желудка, полипов в кишечнике, и возрастной потери аппетита.

Если пожилые люди не хотят есть и "усыхают", это является одним из проявлений депрессии, и этот симптом следует учитывать. В таком случае следует не просто лечить инфекцию, а лечить желудочно-кишечный тракт, или психическое состояние, изменять рацион и/или принимать витамины и минералы, возможно даже инъекционно.

Как лечить "заеды": важные советы

FB Ульяны Супрун

Для предотвращения трещин и язв губ нужно пользоваться гигиенической помадой, что защищать губы от слюны, контролировать привычку облизывать губы, следить за чрезмерным слюноотделением у предрасположенных к этому людей, и своевременно проводить противомикробные мероприятия в случае появления трещин.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Ульяна Супрун Ульяна Супрун
Тема
Здоровье
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости