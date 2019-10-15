Трещины в уголках губ в народе называют "заеды", а медицинское название этого явления ангулярный хейлит.

Это грибковая или бактериальная инфекция, вызывающая повреждения целостности кожи, образование чешуек и язв, боль во время приема пищи или даже разговоры, покраснение и зуд губ. К ангулярному хейлиту склонны прежде всего маленькие дети, люди с ослабленной иммунной системой, сахарным диабетом, недостаточным питанием, и лица старшего возраста, хотя случиться он может с кем угодно.

Ангулярный хейлит могут вызвать или провоцировать следующие факторы:

Механическое или химическое раздражение рта, пластиковой игрушкой, например.

Ультрафиолет.

Длительное лечение антибиотиками.

Кандидоз ротовой полости (размножение грибка Candida albicans).

Недостаток нутриентов: витаминов В2, В12, фолиевой кислоты, и микроэлемента железа.

Иммунодефицит вследствие ВИЧ-инфекции или диабета.

Избыточное образование слюны (свойственное тяжело больным и частично иммобилизованным людям).

Значительные складки в уголках рта.

Зубные протезы или потеря зубов.

Лечение ретиноидами.

Воспаление в кишечнике, синдром раздраженного кишечника, непереносимость глютена и, как следствие, отсутствие ряда нутриентов.

Перечень возможных причин объясняет, почему "заеды" наиболее присущи детям и людям старшего возраста.

Как лечить ангулярный хейлит?

Не "прижиганием" спиртом, зеленкой, фукорцином, вазелином, растительным маслом или алоэ. Патогенов это может и не убить, но губы повредит еще больше.

Если его вызывает грибок, то следует применить противогрибковые средства (кремы или гели, которые имеют противогрибковое действие).

Если это бактерии (большинство случаев), то воспользуйтесь кремами с антисептическим и антимикробным действием, и, возможно, кортикостероидами. Такие препараты являются достаточно недорогими и безрецептурными. И уже после этого наносите кремы с, например, алоэ, витамином Е и экстрактами зеленого чая или облепихой, или другие средства, способствующие заживлению ран.

Если есть подозрение, что уголки рта раз за разом трескаются из-за недостаточного питания, а инфекция является лишь следствием, то нужно проконсультироваться с врачом относительно терапии. Подозрение должно возникнуть, если вы точно знаете о воспалительных процессах в кишечнике, также у людей, которые длительное время лечились антибиотиками, а также у людей старшего возраста. Последние рискуют недостаточно потреблять нутриентов из-за нехватки средств, сниженной кислотности желудка, полипов в кишечнике, и возрастной потери аппетита.

Если пожилые люди не хотят есть и "усыхают", это является одним из проявлений депрессии, и этот симптом следует учитывать. В таком случае следует не просто лечить инфекцию, а лечить желудочно-кишечный тракт, или психическое состояние, изменять рацион и/или принимать витамины и минералы, возможно даже инъекционно.

FB Ульяны Супрун

Для предотвращения трещин и язв губ нужно пользоваться гигиенической помадой, что защищать губы от слюны, контролировать привычку облизывать губы, следить за чрезмерным слюноотделением у предрасположенных к этому людей, и своевременно проводить противомикробные мероприятия в случае появления трещин.

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