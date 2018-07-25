Несмотря на то, что акне — самое распространенное состояние дисбаланса в кожных фолликулах, оно также является одним из самых плохо изученных явлений в области дерматологии. В результате появления статистически слабых, но получивших широкую огласку исследований в мире стало появляться множество мифов и заблуждений.

Миф: угри вызваны грязной кожей и плохой гигиеной.

Правда: большинство биологических реакций, вызывающих акне, происходит под кожей, а не на поверхности. Это означает, что очистка верхних слоев кожи практически никак не повлияет на интенсивность угревой сыпи. Тем не менее, своевременная очистка кожи с использованием мягкого средства может предотвратить попадание загрязнения в имеющиеся открытые комедоны и последующее воспаление.

Миф: выдавливание и "чистка" поверхности кожи от угревой сыпи — лучший способ избавиться от прыщей.

Правда: такой традиционный способ очищения может привести к ухудшению состояния кожи, воспалению и рубцам. Исследования показывают, что при чистке поверхности лица в течение 2-3 недель после процедуры в среднем отмечается увеличение количества воспалительных процессов. В течение того же периода большинство протоков желез снова заполняются сально-роговыми пробками.

Миф: солнечные ванны и солнечные лучи помогают устранить прыщи.

Правда: на данный момент нет качественных доказательств того, что использование соляриев или солнечных лучей могут улучшить состояние кожи на продолжительный период времени. Однако есть данные, свидетельствующие о том, что длительное воздействие солнечного света может увеличить риск возникновения рака кожи. Кроме того, многие препараты, используемые для лечения акне, делают кожу более чувствительной к солнечному свету, поэтому длительное воздействие может нанести коже ущерб.

Миф: угри вызваны плохим питанием

Правда: нет никаких доказательств того, что рацион играет роль в появлении акне в подростковом или во взрослом возрасте.

И действительно, если обратиться с вопросом лечения акне к ведущим мировым дерматологическим ассоциациям, лечение питанием или особой диетой нигде не будет упомянуто как один из первых и необходимых способов по контролю течения заболевания. Подобно экземе, акне имеет как наследственную, так и непредсказуемую этимологию, развиваясь под воздействием генетических и внешних факторов, усиливаясь при контакте с триггерами, специфичными для отдельного организма.

На сегодняшний день ученые выделяют несколько аспектов, которые могут ухудшить состояние течения акне, связанные не столько с прямым воздействием на поверхность кожи (неправильно подобранная косметика, воспалительные процессы, механические травмы), сколько с образом жизни:

Состояние желудочно-кишечного тракта, нарушение микрофлоры кишечника.

Нарушения иммунного статуса человека.

Воспалительные процессы в организме.

Гормональные изменения или нарушения.

Влияние окружающей среды, качества воздуха и воды.

Стресс.

Организм является единой структурой, и дисбаланс в любой из систем приводит к нарушениям работы в другой. Сложно представить себе клиническое исследование, описывающее взаимосвязь всех внешних проявлений нарушения работы одной отдельно взятой системы: иммунной, нервной, пищеварительной и любой другой. Однако если брать системы по отдельности, мы знаем, что нарушение микрофлоры кишечника может быть связано как со снижением иммунного статуса, так и с психоневрологическими заболеваниями, которые, в свою очередь могут также страдать под воздействием нехватки важных для организма микро- и макроэлементов, недополучаемых с пищей.