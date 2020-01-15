Дерматолог рассказала, как спасти губы зимой

В такую сырую и ветреную погоду, как нынешней зимой, у многих в первую очередь страдают губы – кожа пересыхает, трескается и кровоточит.

И это не только причиняет неудобства и болезненные ощущения, но и визуально портит весь внешний вид.

"Чтобы предотвратить неприятные состояния на губах, нужно не забывать регулярно пользоваться питательными гигиеническими бальзамами или увлажняющими помадами, а также и ежедневно уделять время для ухода за тонкой и чувствительной кожей", - советует читателям MedOboz дерматолог Ольга Игнатьева.

Зимой губы требуют особого ухода АиФ

Утром делайте пилинг

Во время утренней гигиены полости рта (в конце процедуры) уделите пару секунд скрабированию.

Для этого не нужно покупать специальные средства. Просто легкими круговыми движениями зубной щетки пройдитесь по размякшей коже. Эта процедура также поможет избавить ее от омертвевших тканей и предотвратит шелушение.

Только не забудьте перед этим хорошенько прополоснуть щетку, поскольку зубная паста (особенно ментоловая), которая осталась на ворсинках, сильно раздражает тонкую кожу, из-за чего останется неприятное ощущение жжения и отечности.

"Накормите" кожу

После пилинга, даже мягкого, не забудьте хорошенько пропитать кожу губ.

Для этого сперва насухо промокните ее салфеткой, а затем нанесите масло – сливочное, кокосовое, ши или оливковое. Каждое из них хорошо питает ткани, способствует заживлению микротрещинок и ранок, а также создает дополнительный защитный слой.

Перед выходом – увлажнение

За несколько минут до того, как выйти на улицу, нанесите на губы жирный крем, питательную гигиеническую помаду или плотный блеск для губ. Всем этим средствам нужно время, чтобы впитаться в кожу и "включить" свои защитные свойства.

При этом не забывайте, что в холодное время года не стоит часто использовать стойкие помады (даже жидкие). Дело в том, что они не увлажняют губы, а наоборот подсушивают их – только так средство будет держаться дольше, не теряя цвета.

Каждый вечер делайте маску

Чтобы губы меньше подвергались травматичному влиянию холода, каждый вечер наносите на кожу маску домашнего приготовления.

Смешайте кофейную ложку жирной сметаны, пару капель меда и по капле витаминов А и Е. Нанесите этот микс на губы, поверх накройте салфеткой и оставьте на 15 минут.

Затем снимите остатки маски чистой салфеткой и нанесите на губы масло или жирный крем.

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