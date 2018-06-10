Мы на Facebook
УкрEngРус
Регистрация
По препаратам
  • По статьям
  • По препаратам
  • По производителям
  • По действующим веществам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
CityВидео
Елена Чернявская
Елена Чернявская
Мастер-тренер по фитнесу, автор обучающих программ по направлениям "Фитнес" и "Фейсфитнес"Все статьи автора

Чистка лица – кому она действительно нужна?

323

Если у вас нормальная кожа без проблем, то чистка вам не нужна!

Когда функционирование выделительных желёз и отшелушивание ороговевших клеток сбалансированы, кожа будет с нормальными порами, без угрей и чёрных точек, то достаточно обычного ежедневного очищения.

Если кожа комбинированная или жирная, или даже нормальная, но в период гормональных скачков, проблем с ЖКТ, в жару из-за потоотделения и многих других факторов качество секрета сальных желёз может меняться. Сало скапливается в определённых участках кожи, протоки сальных желёз закупориваются-получаются камедоны!

А если ещё и бактерии туда присоединятся, то вот вам и угри!

Такие железы не способны к самостоятельной эвакуации содержимого, поэтому им нужна помощь. Лучше профессиональная, так как неумелые руки могут только усугубить ситуацию.

Это может быть раз в полгода, раз в три года или, по мере необходимости.

Но с чисткой лица тоже не переусердствуйте, так как любая чистка травматична для кожи и при возможности лучше обходиться без неё!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Елена ЧернявскаяЕлена Чернявская
Тема
Здоровье
Объекты
здоровьеСоветы врача
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины