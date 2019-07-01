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/Дерматология

Чем опасен избыток железа в организме: ученые рассказали о последствиях

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Ученые из Имперского колледжа Лондона установили, что высокий уровень железа в организме может вызывать кожные инфекции.

Также исследование подтвердило способность данного микроэлемента защищать от анемии и снижать риск высокого уровня холестерина. Об этом сообщает Medical News Today.

Кроме того, авторы отметили, что железо играет ключевую роль в производстве гемоглобина и транспорте кислорода, помогает устранить усталость, поддерживает иммунную систему и улучшает мышечную силу.

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Однако для бактерий оно является важным питательным элементом, обеспечивающим их рост и выживание. Поэтому высокий уровень железа может стать причиной возникновения абсцесса.

Ранее MedOboz сообщал, что высокие показатели загрязнения воздуха в городе негативно влияют на состояние кожи, ускоряя ее старение.

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Тема
Здоровье
Место
Англия
Тег
инфекция
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