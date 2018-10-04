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Светлана Якубовская
Светлана Якубовская
Дерматолог Все статьи автора

Бородавки: причины появления 

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Бородавки... Почему они возникают?

Бородавки - это вирусные заболевания кожи, то есть возникают в результате заражения специфичным кожным вирусом. Способствует заражению и активному росту бородавок снижение иммунитета.

Бородавки могут располагаться на руках (вульгарные), на лице (плоские), и даже на подошвах ног (подошвенные).

В принципе, как их не назови, они гости незваные. И как только бородавки появляются, у многих возникает вопрос: как от них избавиться?

Как лечить бородавки?

Есть такой момент, что бородавки могут пройти сами. Но всё же намного чаще, чтобы от них избавиться, надо прибегнуть к лечению. Как лечить бородавки?

Есть 2 основных метода:

  • наиболее простой - возникшие бородавки удаляют в косметологическом кабинете.

  • применяют специальные прижигающие средства (например, Солкодерм). Однако и здесь всё не так просто: все прижигающие препараты достаточно коварны, поэтому лучше их применять под контролем врача.

Если вы всё же решились удалить бородавки прижигающими средствами самостоятельно, то обязательно строго соблюдайте инструкцию и защищайте здоровую кожу вокруг бородавки лейкопластырем/ цинковой пастой.

Читайте на OBOZREVATEL, как лечить бородавки и папилломы народными средствами

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Автор
Светлана ЯкубовскаяСветлана Якубовская
Источник
Источник:Светлана Якубовская
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