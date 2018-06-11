В них верит большинство из нас

Миф 1. Невозможно сгореть в ветреный, пасмурный или прохладный день.

Правда: вы можете сгореть в ветреный, пасмурный и прохладный день.

Загар обусловлен УФ-излучением, которое не связано с температурой. В более прохладный или ветреный день летом солнечное излучение будет иметь тот же показатель УФ, как и в жару. Если к тому же на улице ветрено и вы через несколько часов окажетесь с красным лицом, то это будет результатом воздействия солнца — солнечным ожогом, а не просто "обветрился".

Можно сгореть и в пасмурные дни, поскольку УФ-излучение проникает через облака и даже становится интенсивнее, отражаясь от их нижней части.

Не забывайте наносить солнцезащитный крем каждый день и защищать кожу, даже если вы недолго находитесь на солнце. Обращайте внимание на предупреждения о солнечной активности в прогнозах погоды.

Миф 2. Если ваша косметика содержит УФ-фильтры, то вам не нужно использовать солнцезащитный крем.

Правда: если вы собираетесь находиться на солнце, следует нанести солнцезащитный крем под макияж.

Тональные и увлажняющие кремы, содержащие солнцезащитные фильтры, хорошо работают, если находиться на улице недолго — например, сходить в магазин или кафе в обеденное время. Но если вам нужно долго быть на солнце, используйте именно солнцезащитный крем и наносите его повторно каждые два часа, а не только один раз утром. Имейте в виду, что большинство косметических продуктов обеспечивают защиту, которая намного ниже рекомендованной SPF30 или выше.

Миф 3. Смуглые от природы люди не подвержены риску развития рака кожи.

Правда: люди со смуглым цветом кожи точно так же могут получить рак кожи из-за чрезмерного пребывания на солнце, как и все остальные.

Если вы провели свое детство на солнце без надлежащей защиты, то независимо от типа вашей кожи риск развития рака кожи у вас выше, чем у тех, кто вырос с хорошей защитой от солнца. Люди, которые легко загорают или имеют от рождения смуглую кожу, естественно, имеют меньше шансов обгореть и заполучить в итоге рак кожи. Но если у них таки развивается меланома или что-то подобное, то обнаруживается это на более поздней, а значит, более опасной стадии. Так что им тоже необходима защита от солнца.

Миф 4. Солярий — это безопасный способ получить "базовый загар", чтобы начать лето.

Правда: солярий ничуть не безопаснее, чем естественное УФ-излучение.

Лампы солярия испускают УФ-излучение, которое в три раза сильнее, чем полуденное солнце, поэтому повредить вашу кожу они способны гораздо быстрее, чем "естественный" загар. Недавние исследования показали, что использование солярия может значительно увеличить риск развития меланомы. Так что запомните: не существует безопасного способа загара, и солнце не вреднее солярия.

Миф 5. Все люди нуждаются в большом количестве солнца, чтобы избежать дефицита витамина D.

Правда: не нужно выставлять себя на солнце в полдень, чтобы получить достаточное количество витамина D (имеются в виду регионы планеты, где солнце очень активное; в данном случае это Австралия).

Для большинства людей адекватный уровень витамина D в организме вполне поддерживается непродолжительным, случайным воздействием солнца, а не специальными сеансами загара.

Летом для поддержания уровня витамина D достаточно просто проводить несколько минут на открытом воздухе ежедневно, в другие сезоны для этого нужно чуть больше времени. Так что разумная защита от солнца не подвергает людей риску дефицита витамина D. Физическая активность на природе, садоводство или прогулка также помогают повысить уровень витамина D.

Увеличение времени, проведенного на солнце, больше рекомендуемой продолжительности не увеличивает уровень витамина D в организме.

Миф 6. Искусственный загар делает кожу темнее, так что теперь вы защищены от солнца.

Правда: средство для создания искусственного загара не улучшает способность вашего организма противостоять УФ-излучению, поэтому вам все равно потребуется защита от солнца.

Некоторые средства для искусственного загара содержат SPF-факторы, однако, как и солнцезащитные кремы, они работают около двух часов, а затем необходимо повторное нанесение.

Миф 7. Вам не нужно беспокоиться о раке кожи, потому что его легко распознать и вылечить.

Правда: лечение рака кожи может быть гораздо более серьезным, чем обычного поражения обгоревшей на солнце кожи. Не исключена химиотерапия, хирургическое вмешательство и заметное рубцевание кожи.

Рак кожи может также метастазировать и распространяться на другие части тела. Например, каждый год более 1850 австралийцев умирают от рака кожи.

Будьте бдительны в отношении любых новых родинок или изменений в существующих — немедленно обратитесь к своему врачу, если заметили что-либо необычное. И помните, что профилактика всегда лучше лечения.

Миф 8. Только те, кто специально загорают, имеют риск возникновения опасных заболеваний кожи.

Правда: чрезмерное воздействие солнца возможно не только при сознательном загорании.

В солнечной стране или в жаркое время года люди подвергаются воздействию высоких доз ультрафиолетового излучения при любых повседневных действиях, таких как работа на открытом воздухе, садоводство, прогулки с собакой или пикник. Это воздействие солнца суммируется со временем и увеличивает риск развития рака кожи.

Миф 9. Если вы загораете, но не сгорели, вам не нужно беспокоиться о защите от солнца.

Правда: даже если вы уже загорели, то вам все равно нужна защита от солнца.

Если ваша кожа становится коричневой — это уже признак повреждения солнечным излучением, даже если нет покраснения или шелушения. Кожа коричневеет, защищаясь, потому что УФ-лучи разрушают живые клетки. Загар обеспечивает некоторую защиту от солнечных лучей, но не уберегает от дальнейшего повреждения ДНК. Если вы легко загораете, то помните — вам все равно угрожает рак кожи, поэтому по-прежнему необходимо защищаться от солнца.

Миф 10. Вы не можете обгореть в машине или через окно.

Правда: как это ни странно, но вы можете обгореть и через стекло.

Стекло уменьшает, но не полностью блокирует УФ-излучение, поэтому вы все равно можете сгореть, если долго находитесь в автомобиле или возле окна, когда светит яркое солнце. Чаще всего люди обгорают в автомобилях с окнами на крыше — через них в салон проникает УФ-излучение точно так же, как на пляже.