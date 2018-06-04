"Все равно умрут!" Выяснилось, как МОЗ "забивает" на онкобольных

В Государственном бюджете Украины на покупку препаратов для онкобольных пациентов заложено только 6% от нужной суммы.

Об этом OBOZREVATEL заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко, член комитета по здравоохранению Константин Ярынич.

"У нас в год из бюджета выделяется только 6% от потребностей на препараты для онкобольных. На гемодиализ только 30%. А что делать остальным пациентам? Почему у нас потребности онкобольных финансируются на 25%, а других заболеваний на 90%?" - говорит депутат Константин Ярынич.

По его словам, государственной программы "Онкология" в Украине уже нет год. Группа депутатов и онкологов написала концепцию будущего закона по онкологии. Однако пробить этот документ через Минздрав не получается.

"Эта концепция была принята на съезде онкологов. Теперь нужно, чтобы Минздрав утвердил. Мы уже десять раз были на приеме у зама и.о. министра Александра Линчевского, у и.о. министра Ульяны Супрун. Все соглашаются, но дело не двигается. Но после того, что заявил Линчевский на заседании Счетной палаты, о том что онкологически больные пациенты все равно умрут, стало понятно, что это позиция всего Министерства. Никто там ничего делать не собирается", - считает Ярынич.

Также депутат рассказал, что по международным контрактам закупают лекарства, у которых вот-вот истечет срок годности. "В других странах такие препараты с истекающим сроком годности вообще бесплатно отдают. А у нас их купили, а потом утилизировали. Нам не предоставляют документы, где бы мы могли увидеть прозрачность закупок этих препаратов", - говорит Ярынич.

Как сообщал OBOZREVATEL, Линчевский заявил, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, поскольку "они все равно умрут".

А председатель правления национального движения за трансплантацию Юрий Андреев призвал Кабмин уволить Линчевского.