Белая смерть? Развеян популярный миф о соли

Утверждения относительно вреда соли для организма человека имеют право на существование, только если говорить о чрезмерном употреблении этого продукта.

Об этом в эфире ObozTV рассказала биолог и научный блогер Дарья Прокопик.

"Нам нужна поваренная соль, нам нужен калий, магний для поддержания давления крови, чтобы работало сердце, работал мозг, выделялся желудочный сок. Все клетки общаются между собой, поддерживают форму ионами. Но когда много натрия, то сильно повышается давление и люди с возрастом теряют способность ставить его на место. Когда мы перепупортебляем колбасы или чипсов, то в любом случае, это нездоровая вещь", - отметила она.

По ее словам, нормой употребления соли можно считать чайную ложку на день.

"У нас не маркируют продукцию на содержание натрия. В США заставляют считать. Есть такой прием брать не просто соль, а гималайскую соль, или такую, которая содержит меньше натрия. Главное не есть то, что в красивых упаковочках и нам его хочется еще и еще", - добавила биолог.

При этом Прокопик призвала ни в коем случае не отказываться от соли.

"Я знаю таких людей, они говорят, что им стало лучше на какое-то время. Всего должно быть в меру. Если мы сами приготовили спагетти с овощами, то нормально будет добавить у них соль. Нас производство приучает к чрезмерным вкусам, у нас начинается зависимость и обычная еде нам не по вкусу. Лучше готовить самим и просто уменьшать количество соли", - констатировала специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, большое количество соли в рационе становится причиной повышения кровяного давления. А это, в свою очередь, мощный удар по почкам.