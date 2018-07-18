В.о.Міністра охорони здоров'я запевняє - "ліки є!"

Але по всій Україні пацієнти змушені їх купувати. Батьки онкохворих дітей збирають кошти на лікування через соціальні мережі. Зростають борги благодійних фондів перед аптеками. Деякі необхідні препарати доводиться взагалі завозити контрабандою з-за кордону.

В лікарнях немає потрібних ліків. Доросла онкологія взагалі забезпечується по залишковому принципу всього на 10-15%.

То де ліки?