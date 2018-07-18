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Юрій Андреєв
Юрій Андреєв
Громадський діячВсе статьи автора

Де ліки для важкохворих?

783Читать новость на украинском

В.о.Міністра охорони здоров'я запевняє - "ліки є!"

Але по всій Україні пацієнти змушені їх купувати. Батьки онкохворих дітей збирають кошти на лікування через соціальні мережі. Зростають борги благодійних фондів перед аптеками. Деякі необхідні препарати доводиться взагалі завозити контрабандою з-за кордону.

В лікарнях немає потрібних ліків. Доросла онкологія взагалі забезпечується по залишковому принципу всього на 10-15%.

То де ліки?

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Автор
Юрій АндреєвЮрій Андреєв
Тема
Борьба с онкологией
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Объект
лекарства
Источник
Источник:Facebook Юрія Андреєва
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