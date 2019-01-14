Даже при простуде: Супрун развенчала популярный миф о вакцинации

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что вакцинация против кори не приводит к ослаблению иммунитета.

Не верить необоснованным утверждениям призвала она на своей странице в Facebook. По словам Супрун, миф о недопустимости прививок в период эпидсезона гриппа ничем не подтверждается.

"Единственный адекватный ответ для предупреждения новых случаев инфекции – усиленные меры по вакцинации – чтобы каждый ребенок, который еще не имеет прививки от кори и не имеет медицинских противопоказаний, безотлагательно получил свою защиту", – заверила она.

Вакцинация Лодэ

Сослалась и. о. министра также на ведущего эксперта ВООЗ, который опубликовал свой комментарий по этому поводу. "Он отмечает, что нет доказательств увеличения частоты бактериальных или вирусных инфекций после вакцинации от кори, паротита и краснухи", – подчеркнула она.

При этом, отметила Супрун, прививку против кори нельзя откладывать даже в случае, если ребенок имеет легкое течение простуды. "Учеными не обнаружено, что даже у детей раннего возраста при легкой респираторной инфекции вакцина может быть неэффективна", – написала она, подтвердив свои слова результатами научных исследований.

Ульяна Супрун ukraina.ru

"Какой вывод? Вакцинироваться от кори, в период вспышки этой инфекции и при эпидсезона гриппа, людям без прививок необходимо", – подытожила Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун рассказала, каким образом нужно действовать в случае переохлаждения.

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