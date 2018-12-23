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/Новости здоровья

Даже генетика: выяснились причины хронической усталости

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Синдром усталости может возникнуть вследствие гиперактивности иммунной системы.

К такому выводу пришли британские ученые. Так, в Королевском колледже Лондона пояснили, что специалисты отталкивались от слов пациентов, которые говорили, что хроническую усталость чувствовали после сильной простуды или в результате вирусных инфекций, передает "Говорит Москва".

Все эти люди имели склонную к гиперреакции иммунную систему. С чем это связано, неизвестно. Одной из вероятных причин может быть генетика.

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ХОЧУ.ua

Как отмечается, ранее специалисты предполагали, что синдром хронической усталости имеет под собой психологическую основу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики рассказали, какие анализы необходимо сдавать при синдроме хронической усталости.

Место
Великобритания
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