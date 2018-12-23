Даже генетика: выяснились причины хронической усталости

Синдром усталости может возникнуть вследствие гиперактивности иммунной системы.

К такому выводу пришли британские ученые. Так, в Королевском колледже Лондона пояснили, что специалисты отталкивались от слов пациентов, которые говорили, что хроническую усталость чувствовали после сильной простуды или в результате вирусных инфекций, передает "Говорит Москва".

Все эти люди имели склонную к гиперреакции иммунную систему. С чем это связано, неизвестно. Одной из вероятных причин может быть генетика.

Хронический синдром ХОЧУ.ua

Как отмечается, ранее специалисты предполагали, что синдром хронической усталости имеет под собой психологическую основу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики рассказали, какие анализы необходимо сдавать при синдроме хронической усталости.