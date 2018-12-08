Даже без тренировок: найден способ похудеть за выходные

Исследователи техасского университета пришли к выводу, что желающие похудеть могут сделать это всего за выходные.

Отмечается, что сделать это можно даже без тренировок, пишет "Лента.ру". Так, эксперты проанализировали эффект от упражнений на определенные нейронные связи мозга, которые имеются у мышей и людей, и выяснили, что эффект от тренировки средней интенсивности может длиться в течение нескольких дней.

Выяснилось, что одна часовая тренировка на беговой дорожке снизила аппетит крыс на шесть часов, а также позволила им быстрее терять вес. После тренировки их метаболизм ускорился на ближайшие 48 часов, и организм сжигал больше калорий. "Этот результат может объяснить на уровне нейронных связей, почему многие люди не испытывают голода сразу после тренировки", — объяснил один из исследователей доктор Кевин Уильямс.

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В результате эксперимента ученые предположили, что отдых от тренировок в выходные не повлияет на метаболизм, уровень сахара в крови или аппетит человека, если он занимался спортом в пятницу. Они также допускают, что чем больше человек тренируется, тем дольше длится эффект.

Как сообщал OBOZREVATEL, 46-летняя американская медсестра и мать троих детей из Техаса Бэт Хьюстон, весившая 115 кг, похудела на половину и показала впечатляющие фото до и после преображения.