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/ Косметология

Звездное сияние: раскрыты бьюти-секреты голливудских красоток

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Все мы восхищаемся красотой звезд с экранов телевизоров. При этом большинство из нас уверены, что голливудским красавицам помогают сохранять и поддерживать восхитительную внешность толпы косметологов и пластических хирургов.

Но это отнюдь не так. Каждая из них не пренебрегает домашним уходом за собой, и у каждой актрисы, певицы и модели есть свои бьюти-секреты, которые помогают им оставаться на высоте.

MedOboz собрал для вас самые простые домашние рецепты красоты, которыми пользуются знаменитости.

Новости
43-летняя Милла Йовович в третий раз станет мамой
Мила Йовович

Мила Йовович

Инстаграм Милы Йовович

Мила Йовович

44-летняя красотка Мила Йовович как будто бы "сохранилась" - годы идут, а актриса всегда выглядит свежо и молодо.

Ее секрет в ежедневном очищении, тонизировании и увлажнении кожи лица, а также подпитывании кожи при помощи различных масок.

Только наносит она маски по-особому – во время принятия ванны. Дело в том, что пока вы принимаете тепловую водную процедуру, поры раскрываются максимально и поэтому кожа получает в разы больше полезных компонентов, которые входят в состав маски.

Холли Берри

Холли Берри

Инстаграм Холли Берри

Холли Берри

Все мы привыкли, что с возрастом большинство женщин начинают страдать от целлюлита, и от этого никуда не деться – такова природа. Но с этим готова поспорить шикарная 53-летняя красавица Холли Берри.

Несмотря на возраст и формы, на ее теле сложно найти этот дефект. Певица утверждает, что бороться с целлюлитом ей помогает молотый кофе. С ним она готовит домашний скраб (просто смешивает кофе с гелем для душа) и использует такое средство несколько раз в неделю.

Этот способ на самом деле очень эффективен, поскольку такой скраб, во-первых, богат антиоксидантами, а во-вторых обеспечивает мягкий массаж, в том числе и проблемных зон, что в сочетании обеспечивает прекрасный антицеллюлитный эффект.

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм

Инстаграм Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм

45-летняя экс-перчинка Виктория Бекхэм не может себе позволить ни на день забыть об уходе за кожей, поскольку природа наградила ее самым капризным типом – жирной и склонной к высыпаниям.

Потому помимо привычного ухода Виктории нужно дополнительно соблюдать особую диету. Дерматолог красавицы назначил ей питание, богатое омега-3 жирными кислотами. Именно они помогают регулировать выделение кожного сала, а также стимулируют выработку коллагена. Потому благодаря присутствию в рационе большого количества жирной рыбы, авокадо и других богатых этим веществом продуктов, кожа становится более гладкой и чистой.

Адриана Лима

Адриана Лима

Инстаграм Андрианы Лимы

Адриана Лима

38-летняя бразильская модель Адриана Лима всегда блистает молодостью и свежестью. И ее секрет в кокосовой воде, которая прекрасно увлажняет и смягчает даже самую сухую кожу.

Для удобства девушка замораживает этот продукт и протирает кубиками льда лицо утром и вечером.

Новости
Раскрыт секрет стройности 50-летней Дженнифер Энистон
Дженифер Энистон

Дженифер Энистон

Инстаграм Дженифер Энистон

Дженнифер Энистон

50-летняя звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон не выглядит на свой возраст не благодаря косметике и пластической хирургии. Ее секрет в правильном питании и особом питьевом режиме.

Так, каждое утро она выпивает стакан воды с лимоном, плотно завтракает (например, яйцами, тостами, смузи и авокадо), а в течение дня пьет очень много чистой воды. Как-то она призналась, что в день выпивает около пяти бутылок!

Благодаря такому нехитрому секрету ее кожа всегда хорошо увлажнена, а токсины и прочие вредные вещества не задерживаются в организме.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сохранить красоту после 40 лет.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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