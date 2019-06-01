Женщина сэкономила на операции и жестоко поплатилась

Женщина сделала себе несколько пластических операций за 5 тысяч фунтов стерлингов (около 170 тысяч гривен), в ходе которых получила смертельную инфекцию.

40-летняя Шериа Харрисон рассказала свою историю таблоиду Mirror.

Отмечается, что женщина является матерью двух сыновей в возрасте 19 и 22 лет, после рождения которых на ее теле остались излишки кожи и растяжки. Еще подростком она ставила себе импланты в грудь и хотела их удалить.

По ее словам, она ненавидела, как выглядит ее живот и постоянно пыталась прикрыться. Смотрите, как она выглядела:

Так, она хотела уменьшить грудь, подтянуть живот и сделать липосакцию, - в Великобритании назвали стоимость в районе 12 тысяч фунтов (400 тысяч гривен), в связи с чем она решила сэкономить и сделать такие же операции в Турции.

Через несколько дней после возвращения в Британию ее живот распух, отек начал давить на легкие, было больно даже дышать, из-за чего пришлось экстренно проводить очистку глубоко инфицированной раны.

Врачи диагностировали сепсис, который мог бы привести к летальному исходу, в связи с чем оставили рану открытой и четыре раза в день ее чистили.

Шериа "думала, что умрет", ей глубоко "повезло остаться в живых", и сейчас она призывает дважды хорошо подумать, прежде чем экономить на своем здоровье.

Женщина провела месяц в больнице и после восьми месяцев лечения все еще промывает рану, она не может вести нормальную жизнь, а на ее теле навсегда останутся жуткие шрамы.

"Безопаснее доплачивать. Я бы никогда никому не посоветовала сделать то, что сделала я. Это было ужасно. Это как игра в русскую рулетку, и она может тебя убить", - подчеркивает пострадавшая.

Смотрите, как она выглядела после операции и что с ней сейчас:

Напомним, ранее женщина решилась сделать подтяжку век, из-за чего осталась с ужасными шрамами, потеряла всех своих друзей и веру в себя.

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