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/ Блоги - Косметология

Наталия Холоденко
Наталия Холоденко
Психолог Все статьи автора

Топ-4 продукта, которые портят лицо

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Вы, наверное, слышали не раз, что злоупотребление коктейлями делает цвет лица бледным и тусклым. А знаете ли вы, что молочный латте может быть ответственным за темные круги под глазами и пятна на подбородке? Или то, что морщины на лбу и между бровями могут появиться от шоколада?

Некоторые группы продуктов питания наносят особенно серьезный ущерб: глютен (богатые клейковиной продукты), молочные продукты, сахар и алкоголь. Каждый вредит телу своим путем, способствуя появлению признаков старения кожи, таких как пятна, отечность, изменение тонуса кожи, преждевременные морщины или потеря эластичности.

Наиболее уязвимые части лица – это лоб, подбородок, щеки или глаза — зависят от пагубного воздействия на определенные внутренние органы в результате потребления так называемой "стрессовой группы продуктов.

Винное лицо

Типичные симптомы: выраженные линии или покраснение между глазами, свисающие веки, расширенные поры, обезвоженная кожа с паутиной капилляров на щеках, красноватые щеки и нос, глубокие носогубные складки.

Алкоголь обезвоживает кожу, что ухудшает внешний вид и способствует появлению множественных тонких линий и морщин. Больше всего страдают и углубляются носогубные линии, идущие от носа ко рту. Также в нем содержится много сахара, разрушающего белок коллаген – жизненно важный для поддержания кожи упругой, что делает веки "уставшими" и приспущенными.

Топ-4 продукта, которые портят лицо

Иллюстрация

Сахарное лицо

Типичные симптомы: линии и морщины на лбу, мешки под глазами, изможденный вид лица, болезненные пятна и/или прыщики по всему лицу, истончение кожи, серый/бледный оттенок кожи. Если ваша диета полна сахара и высоко рафинированными углеводами продуктов, таких как торты, пирожные и белый рис, вашей коже будет сложно оставаться молодой.

Проблема в том, что сахар вызывает процесс, называемый гликирование – это когда избыточные молекулы глюкозы прикрепляются к коллагену, делая упругие, эластичные коллагеновые волокна жесткими и негибкими. В результате кожа обвисает, и преждевременно появляются многочисленные линии и морщины – особенно под глазами, где кожа наиболее тонкая, и потеря эластичности более очевидна.

Топ-4 продукта, которые портят лицо

Иллюстрация

Молочное лицо

Типичные симптомы: опухшие веки, мешки и темные круги под глазами, мелкие белые пятна/точки и неровности на подбородке.

Появление таких симптомов свидетельствует, что ваше тело борется, чтобы переварить молоко и молочные продукты, такие как сыр, йогурт и сливки. Лактоза в молоке является одним из наиболее распространенных элементов пищевой непереносимости.

Топ-4 продукта, которые портят лицо

Иллюстрация

Глютеновое лицо

Типичные симптомы: опухшие красные щеки, темные пигментные пятна или пятна вокруг подбородка.

Многие из нас чувствительны к клейковине – белку, обнаруженному в пшенице, ржи и ячмене. Сравнительно мало людей страдают по-настоящему глютеновой непереносимостью — целиакией (аутоиммунного состояния, когда клейковина заставляет тело "напасть" на себя). Но многие даже не подозревают, что глютен способствует небольшой воспалительной реакции в их организме. Чаще всего это может отразиться на лице, сделав его отекшим или опухшим.

Глютен также влияет на клетки, ответственные за пигментацию кожи, что приводит к появлению возрастных пятен и темных пятен на подбородке.

Топ-4 продукта, которые портят лицо

Иллюстрация

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Автор
Наталия Холоденко Наталия Холоденко
Тема
Здоровье
Место
Украина
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