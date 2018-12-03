Силиконовая грудь: опасность которая стоит рядом с красотой

С тех пор, как стало возможным увеличение груди при помощи установления имплантов, не утихают споры, чего в этом больше – пользы или вреда?

Разумеется, невозможно женщине запретить совершенствовать свое тело. Однако чем больше опыт применения различных технологий, тем больше медицина получает информации о том, какими могут быть их негативные последствия. О том, к чему может привести желание увеличить свою грудь при помощи импланта, читайте в сегодняшней статье "MedOboz".

Увеличение груди при помощи имплантов – история вопроса

Зная слабость большинства мужчин к большой женской груди, дамы издавна стремились увеличить ее – в основном с помощью обмана, подкладывая в лиф тряпки, чтобы имитировать большие и упругие формы.

Уже к концу XIX века были попытки увеличить грудь, внося изменения в ткани женского организма. В частности, в 1889 году врачи пытались увеличить ее с помощью введения под кожу жидкого парафина. С начала XX века попытки участились – что только не совали под кожу женщинам – каучук, хрящевую ткань, пенопласт, полиуретан, шерсть и даже слоновую кость. Японские проститутки в 40-х годах прошлого века пытались достичь повышения своей конкурентоспособности при помощи губок и немедицинского силикона.

Попытки внедрения в женскую грудь различных инородных предметов приводили часто к тому, что вместо желанных пышных форм дамы получали такие осложнения в виде затвердеваний, что грудь приходилось полностью удалять из-за развивающихся затвердеваний.

Однако наибольшей популярности увеличения груди закрепился за методом, изобретенном в 1961 году американцами Т.Крониным и Ф.Джерроу. Благодаря их идее вставлять силиконовые импланты, на сегодня уже миллионы женщин обзавелись желанными размерами от D и выше. А спустя пару лет французы догадались делать это через маленький разрез под грудью, что повысило эстетичность метода, если операция удалась.

С тех пор появилось более десяти различных видов имплантов и способов их установки. Однако почти все они способны принести непоправимый вред здоровью.

Риски проведения операций по увеличению груди

Осложнения при имплантации груди – естественное следствие вмешательства человека в организм. Существует несколько основных типов осложнений.

Сепсис. Как и любое хирургическое вмешательство, операция по установке грудного импланта таит в себе опасность заражения посторонними микробами. Если лечение такого осложнения не произвести вовремя, это может привести к сепсису и летальному исходу.

Рак груди. Уже в 80-е годы прошлого века медики получили первые данные о том, что установление имплантов для увеличения груди может привести к раку молочных желез. Количество операций, тем не менее, увеличивалось благодаря рекламе, и к 1998 году одна лишь компания Dow Corning была вынуждена выплатить 170 тысячам женщин более 3,2 млрд долларов.

Самым распространенным осложнением является образование так называемых фиброзных капсул, следствием развития которых становится затвердение молочных желез. Часто единственным спасением в такой ситуации является полная ампутация груди.

К числу других осложнений относят:

- хроническая боль в области молочных желез;

- отсутствие заживления первичным натяжением послеоперационных швов;

- нарушение чувствительности сосков;

- воспаление ран, отеки;

- смещение имплантов, развитие асимметрии грудей;

- разрывы имплантов.

Причем количество осложнений высоко даже в странах с развитой медициной.

В частности, в Великой Британии с 2015 года зарегистрировано боле 1200 значительных осложнений, причем в 65% из них потребовалось провести повторные операции.

Некоторые виды наполнителей имплантов в ответе за развитие редкого вида рака – анапластической внутриклеточной лимфомы. Этот факт установили исследователи Международного консорциума журналистских расследований, сообщает The Guardian.

Как выяснили журналисты, этот бизнес приносит такие большие доходы, что и медики, которые занимаются установкой имплантов, и производители искусственных грудей стараются всячески преуменьшать возможные риски. Более того, производители спустя рукава относятся к проверкам на биосовместимость – отсюда высокий процент отторжений имплантов. Как только FDA (США) потребовала от компаний описывать каждую жалобу, то только за прошедшие месяцы 2018 года их пришло более 8 тысяч (это при 353 в 2016-м году!).

После изучения ситуации с имплантами выяснилось, что кроме вышеуказанных, данная операция может привести к:

- ревматоидному артриту;

- замершим беременностям;

- меланоме;

- склеродермии.

Вот почему ответственные хирурги призывают провести дополнительные исследования безопасности имплантов. Как минимум, усилить постсопровождение пациенток, решившихся таким образом привлечь к себе внимание противоположного пола.