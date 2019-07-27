Главная Новости
Мова Язык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Косметология

От чего жирнеют волосы: Комаровский развенчал популярный миф

912 Читать материал на украинском

Причиной быстрого загрязнения волос может быть неправильно выбранный шампунь. Большинство средств моментально промывает голову от грязи и нарушает защитный жировой слой: сальные железы начинают работать активнее, а волосы выглядят некрасиво.

Об этом сообщил известный врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. По его словам, много женщин ошибочно считает, что чем чаще мыть волосы, тем привлекательнее они будут.

"Одной из причин быстрого загрязнения может стать неправильный выбор шампуня, бальзама или маски", – написал Комаровский.

Волосы

Волосы

Он отметил, что многие производители косметики делают продукцию, целью которой является мгновенный результат, и впоследствии влияние таких средств плохо сказывается на здоровье волос и кожи головы.

Новости
Девушка 2 года не мыла голову шампунем: как она выглядит сейчас

"Практически все современные шампуни моментально промывают голову от жира и грязи, тем самым нарушая защитный жировой слой. Из-за этого сальные железы начинают работать активнее, и именно по этой причине к середине дня ваши волосы выглядят жирными и неопрятными", – добавил врач.

Также Комаровский посоветовал выбирать шампуни без агрессивных химических веществ, таких как содиум лаурил/лаурет сульфатов(SLS/SLES), а также парабенов и силиконов.

Грязные волосы выглядят неопрятно, и с этим надо как-то бороться. Если уже к середине дня вымытые утром волосы висят безжизненными прядями, необходимо искать причину. ⠀ Многие женщины ошибочно считают, что чем чаще мыть волосы, тем привлекательнее они будут выглядеть. На деле это не так. ⠀ Одной из причин быстрого загрязнения волос может стать неправильный выбор шампуня, бальзама или маски. Многие производители косметики делают продукцию, целью которой является мгновенный результат, и впоследствии влияние таких средств пагубно сказывается на здоровье волос и кожи головы. Практически все современные шампуни моментально промывают голову от жира и грязи, тем самым нарушая защитный жировой слой. Из-за этого сальные железы начинают работать активнее, и именно по этой причине к середине дня ваши волосы выглядят жирными и неопрятными. ⠀ Старайтесь выбирать шампуни без агрессивных химических веществ, таких как содиум лаурил/лаурет сульфатов(SLS/SLES), а также парабенов и силиконов. ⠀ Из многочисленных производителей выделяется особым качеством компания Mulsan Cosmetic @mulsan_cosmetic. Это современная компания узкоспециализирующаяся в области безопасной косметики. Слоган полностью описывает принципы: "Mulsan - косметика для тех, кто читает состав". ⠀ Вся продукция проходит строгий контроль качества. Полностью исключены агрессивные компоненты. Состав каждого продукта не имеет аналогов. Безопасно как для взрослых, так и для детей. Посетите официальный интернет-магазин компании mulsan.ru ⠀ @mulsan_cosmetic ⠀ Внимательно читайте состав и берегите здоровье! ⠀ #направахрекламы

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренд женских стрижек осенью 2019-го – каре. Издание собрало идеи главной стрижки, а также советы по наиболее актуальным укладкам.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Тег
здоровье
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости