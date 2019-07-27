От чего жирнеют волосы: Комаровский развенчал популярный миф

Причиной быстрого загрязнения волос может быть неправильно выбранный шампунь. Большинство средств моментально промывает голову от грязи и нарушает защитный жировой слой: сальные железы начинают работать активнее, а волосы выглядят некрасиво.

Об этом сообщил известный врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. По его словам, много женщин ошибочно считает, что чем чаще мыть волосы, тем привлекательнее они будут.

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"Одной из причин быстрого загрязнения может стать неправильный выбор шампуня, бальзама или маски", – написал Комаровский.

Волосы

Он отметил, что многие производители косметики делают продукцию, целью которой является мгновенный результат, и впоследствии влияние таких средств плохо сказывается на здоровье волос и кожи головы.

"Практически все современные шампуни моментально промывают голову от жира и грязи, тем самым нарушая защитный жировой слой. Из-за этого сальные железы начинают работать активнее, и именно по этой причине к середине дня ваши волосы выглядят жирными и неопрятными", – добавил врач.

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Также Комаровский посоветовал выбирать шампуни без агрессивных химических веществ, таких как содиум лаурил/лаурет сульфатов(SLS/SLES), а также парабенов и силиконов.

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