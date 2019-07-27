От чего жирнеют волосы: Комаровский развенчал популярный миф

Причиной быстрого загрязнения волос может быть неправильно выбранный шампунь. Большинство средств моментально промывает голову от грязи и нарушает защитный жировой слой: сальные железы начинают работать активнее, а волосы выглядят некрасиво.
Об этом сообщил известный врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. По его словам, много женщин ошибочно считает, что чем чаще мыть волосы, тем привлекательнее они будут.
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"Одной из причин быстрого загрязнения может стать неправильный выбор шампуня, бальзама или маски", – написал Комаровский.
Волосы
Он отметил, что многие производители косметики делают продукцию, целью которой является мгновенный результат, и впоследствии влияние таких средств плохо сказывается на здоровье волос и кожи головы.
"Практически все современные шампуни моментально промывают голову от жира и грязи, тем самым нарушая защитный жировой слой. Из-за этого сальные железы начинают работать активнее, и именно по этой причине к середине дня ваши волосы выглядят жирными и неопрятными", – добавил врач.
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Также Комаровский посоветовал выбирать шампуни без агрессивных химических веществ, таких как содиум лаурил/лаурет сульфатов(SLS/SLES), а также парабенов и силиконов.
Грязные волосы выглядят неопрятно, и с этим надо как-то бороться. Если уже к середине дня вымытые утром волосы висят безжизненными прядями, необходимо искать причину. ⠀ Многие женщины ошибочно считают, что чем чаще мыть волосы, тем привлекательнее они будут выглядеть. На деле это не так. ⠀ Одной из причин быстрого загрязнения волос может стать неправильный выбор шампуня, бальзама или маски. Многие производители косметики делают продукцию, целью которой является мгновенный результат, и впоследствии влияние таких средств пагубно сказывается на здоровье волос и кожи головы. Практически все современные шампуни моментально промывают голову от жира и грязи, тем самым нарушая защитный жировой слой. Из-за этого сальные железы начинают работать активнее, и именно по этой причине к середине дня ваши волосы выглядят жирными и неопрятными. ⠀ Старайтесь выбирать шампуни без агрессивных химических веществ, таких как содиум лаурил/лаурет сульфатов(SLS/SLES), а также парабенов и силиконов. ⠀ Из многочисленных производителей выделяется особым качеством компания Mulsan Cosmetic @mulsan_cosmetic. Это современная компания узкоспециализирующаяся в области безопасной косметики. Слоган полностью описывает принципы: "Mulsan - косметика для тех, кто читает состав". ⠀ Вся продукция проходит строгий контроль качества. Полностью исключены агрессивные компоненты. Состав каждого продукта не имеет аналогов. Безопасно как для взрослых, так и для детей. Посетите официальный интернет-магазин компании mulsan.ru ⠀ @mulsan_cosmetic ⠀ Внимательно читайте состав и берегите здоровье! ⠀ #направахрекламы
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