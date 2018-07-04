Осложнения после ботокса: к чему нужно быть готовой

Уколы "красоты и молодости" уже давно перестали быть доступными только для богатых и знаменитых. Теперь позволить себе сделать "волшебную" омолаживающую инъекцию может практически каждый.

Одной из самых популярных процедур сейчас является инъекции ботокса, которые обещают разглаживание морщин и устранение асимметрии лица в кратчайшие сроки и с минимальным травматизмом.

Но на самом ли деле введение ботокса настолько безопасно, как об этом говорят? MEDOBOZ узнал, какие осложнения на самом деле может вызывать эта процедура.

Синяки

Самый распространенный побочный эффект от уколов, который проявляется у подавляющего большинства – синяки (в тот же день или через сутки после введения ботокса). Образование синяка спровоцировано самим уколом, а не введенным препаратом.

Так, инъекция, даже красоты, является микротравмой, вокруг которой под кожей и появляется гематома.

Кстати, с вероятностью 99,9% синяки останутся, если до процедуры вы принимали препараты, разжижающие кровь (аспирин, ибупрофен, витамин Е). Так что, планируя поход к косметологу, за две недели прекратите принимать подобные лекарства.

Краснота и отечность

Надеясь, что сделав "ботокс", уже на следующий день (или даже в тот же) вы сможете слепить своей красотой всех на каком-нибудь мероприятии, есть риск очень разочароваться.

Дело в том, что после инъекций на протяжение нескольких суток может оставаться ощутимая отечность, покраснение, а также появиться боль. При этом прятать все видимые симптомы под косметикой нельзя.

Сдерживать неприятные ощущения можно только при помощи специальных лечебных мазей и холодных компрессов.

Асимметрия

Ботокс иногда вводят для коррекции асимметрии лица, однако не всегда желаемый эффект достигается. Первое время после процедуры асимметрия может усилиться, например, опуститься веко, "подпрыгнуть" бровь и пр.

Риск этого побочного эффекта увеличивается при интенсивном притоке крови к лицу, поскольку ботулотоксин может распространиться на ненужные зоны. Потому избегайте активной мимики после процедуры и тем более массажа лица и фейс-фитнеса.

Мышечный паралич

Это не распространенное осложнение, но все-таки встречается.

Паралич может сохраниться от недели до нескольких месяцев, однако за это время будет причинять массу неудобств. В частности, вы можете временно перестать улыбаться, морщиться, хмуриться и пр.

В более тяжелых случаях, когда токсин опускается вниз в отдаленные от места инъекции мышцы, может случиться паралич дыхательных мышц, мышц гортани и пр.

Лихорадка и боль в горле

Симптомы ОРЗ, такие как лихорадка, насморк и боль в горле, также относятся к нераспространенным, однако могут имеют место.

Таким образом может отреагировать на ваше желание омолодиться иммунная система.

Помимо температуры может появиться диарея, рвота, головокружение и слабость.

Также к побочным эффектам процедуры красоты относятся:

Хрип и затрудненное дыхание (если область инъекции - шея);

Осиплость или потеря голоса;

Нарушение речи;

Двоение или помутнение зрения;

Нарушение контроля мочеиспускания;

Раздражительность.

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