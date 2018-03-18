Опасный аромат: дезодоранты оказались вредными для здоровья

Каждый из нас пользуется дезодорантом. Он помогает сохранять свежесть даже после интенсивной тренировки или в очень жаркую погоду.

Австралийские ученые же призывают быть осторожнее с этим средством, передает MailOnline. Исследования показали, в дезодорантах содержатся вещества, провоцирующие развитие аллергии и других болезненных состояний организма.

В исследованиях участвовали 1100 человек. 26% из них отмечают, что имеют неприятные реакции на запах дезодоранта. В частности, это головная боль, заложенность носа, головокружение, тошнота и прочие проявление аллергии.

Также было установлено, что дезодоранты-антиперспиранты увеличивают риск рака груди.

Содержащейся в нем соединения алюминия блокируют потовые железы, и могут накапливаться в тканях груди, провоцируя эстрогеноподобные эффекты. И долгосрочное воздействие этих веществ приводит к образованию опухолей.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, как летом обходиться без дезодоранта.