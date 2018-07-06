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Елена Чернявская
Елена Чернявская
Мастер-тренер по фитнесу, автор обучающих программ по направлениям "Фитнес" и "Фейсфитнес"Все статьи автора

О вреде филлеров

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Я - противник биоревитализации (инъекций гиалуроновой кислоты). И филлеров тоже.

Филлеры – инъекционные препараты, которые используют косметологи для заполнения "проблемных зон" лица (под глаза, в область носогубок), для увеличения губ и скул и т.п.

Чаще всего филлер - это препарат гиалуроновой кислоты, достаточно плотный, заполняет собой впадины и тем самым разглаживает морщины.

Выводится препарат естественным путём в течении нескольких месяцев под действием фермента ГИАЛУРОНИДАЗЫ. Этот фермент в небольших количествах вырабатывается нашим организмом для того, чтобы регулировать в соединительных тканях баланс собственной гиалуроновой кислоты. То есть разрушает её, если организм выработал гиалуронки больше, чем нужно.

Так вот, ввели вам филлер. Это безобидный препарат, в отличии, например, от ботулотоксина. Морщины разгладились, вы довольны. Но что же будет дальше?

Организм наш очень умный, и, стремясь к балансу, он будет вырабатывать пропорционально больше гиалуронидазы. К сожалению, гиалуронидаза, находясь в избытке, в первую очередь будет разрушать и выводить гиалуронку в доступной форме – собственную, которая содержалась в вашей коже лица и тела и старалась поддерживать ее молодость и упругость. Более того, к тому времени, когда филлер через несколько месяцев покинет ваше лицо, естественная выработка гиалуроновой кислоты организмом будет снижена, так как долгое время её синтез был избыточным.

Ну и тот же самый момент, о котором я уже писала, филлеры – избыточная нагрузка на мышцы лица и кожу, которая в перспективе усиливает провисание тканей, создавая новые проблемы.

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Автор
Елена ЧернявскаяЕлена Чернявская
Тема
Здоровье
Объекты
здоровьеженщины
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