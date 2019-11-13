Существует 2 главных характеристики всех кремов вокруг глаз:

состав (за которым стоит следить, если вы хотите купить действительно рабочий продукт);

и цена.

В противном же случае просто не стоит тратить ваше время и деньги! Вы можете спокойно использовать ваш дневной увлажняющий крем для лица и на эту зону.

Вам может показаться, что это неправильно, ведь для области вокруг глаз нужны специальные компоненты! Она же такая тонкая, чувствительная!

На самом деле, всё что нужно для увлажнения, защиты от свободных радикалов и прочих негативных факторов, и даже от солнца и морщин есть в вашем креме для лица. По крайней мере должен быть! И даже больше:

порой состав у крема вокруг глаз даже в разы лучше и круче, чем у обычного дневного;

вы можете его вполне использовать и для лица, например, как сыворотку, так как использовать его как обычный дневной крем будет всё же недёшево.

Но особенности при выборе этих средств всё же есть:

он должен быть комфортным для вас по текстуре;

в его составе не должно быть спирта (поэтому не все дневные кремы подойдут для этой всё же более нежной зоны);

он должен работать: увлажнять/предотвращать появление морщинок/бороться с пигментацией и т.д., а не просто содержать силиконы и другие компоненты, которые "заполнят" морщинки и больше ничего.

Уход за кожей вокруг глаз Иллюстрация

С какого возраста можно начинать ухаживать за зоной вокруг глаз?

по проблеме;

кремы с пептидами/ретиноидами правильнее после 30-35 лет;

с 20 лет упор на увлажнение.

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