Не хуже, чем в салоне: косметолог поделилась домашними рецептами красоты

Каждая женщина мечтает о красивом теле, струящихся волосах и гладкой коже лица. Но, увы, не у всех есть время и возможность регулярно посещать салоны красоты.

Расстраиваться не стоит, ведь бьюти-процедуры можно проводить и дома - без участия специалиста и в любое удобное для вас время.

Косметолог Ольга Игнатьева поделилась с читательницами MedOboz прекрасными и недорогостоящими рецептами красоты, результаты которых вы заметите уже после первого применения.

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Ароматное обертывание

Для проведения процедуры вам понадобится пищевая пленка, 100 мл меда, 3 капли апельсинового масла и чайная ложка молотой корицы.

Всего на процедуру потребуется порядка двух-трех часов. Для начала примите горячую ванну – процесс должен занять около 20 минут, чтобы тело хорошенько распарилось.

После просушитесь полотенцем и нанесите на кожу (живота, поясницы, ягодиц и бедер) слегка нагретый на паровой бане или в микроволновке микс из описанных выше ингредиентов, а поверх обмотайте пищевой пленкой. Только не перетягивайтесь, чтобы не нарушить кровообращение. Для улучшения эффекта можно лечь под теплое одеяло или плед, либо надеть теплую пижаму или халат. Спустя полтора-два часа снимите пленку, примите душ и нанесите на тело питательный крем. Повторять все можно через день.

Такая процедура поможет сделать кожу более мягкой и гладкой, а в перспективе уменьшит проявление целлюлита, уберет несколько лишних сантиметров и сделает кожу более упругой.

Питание для волос

Такую процедуру нужно проводить на ночь не реже одного раза в неделю. Для приготовления питательной маски возьмите по 2 ст.л касторового, оливкового и репейного масел, и добавьте к ним 20 капель апельсинового масла и 8 капель – иланг-иланга.

Смешайте все масла и подогрейте микс на водяной бане. Затем нанесите все на сухие волосы и кожу головы, соберите в пучок и наденьте целлофановую шапочку.

Утром тщательно вымойте волосы шампунем (обратите внимание, что средство придется наносить несколько раз, поскольку масла с первого раза не смоются) и нанесите бальзам.

Уже после первой процедуры ваши локоны станут ощутимо мягче, появится бриллиантовый блеск и исчезнет перхоть, а со временем вы забудете о секущихся кончиках и ломкости волос.

Бананом по морщинам

Для кожи лица тоже есть замечательный рецепт из продуктов, которые наверняка есть у вас дома. Так, для бьюти-процедуры (можно проводить раз в неделю) вам понадобится около часа времени и следующие ингредиенты: кофейный жмых или мелко перемолотый непроваренный кофе, оливковое масло, банан и крепкий зеленый чай.

Итак, для начала смешайте чайную ложку кофе с половинкой чайной ложки оливкового масла, нанесите микс на влажную кожу и в течение нескольких минут круговыми движениями промассируйте лицо. Такая процедура очищает поры и удаляет мертвые клетки, от чего лицо сразу станет более свежим и гладким, а также в перспективе тонизирует, омолаживает и возвращает юношеский румянец.

Затем смойте пилингующую смесь водой, подсушите кожу бумажным полотенцем и нанесите на 20 минут микс из банана и чая (разомните половинку со столовой ложки заварки). Эта маска насытит кожу витаминами, избавит от воспалений и жирного блеска, а также сделает ее еще более упругой.

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