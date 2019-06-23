Косметические травмы: названы самые опасные средства

Исследования показали, что дети в возрасте до 5 лет часто получают косметические травмы.

В период с 1999 по 2015 год продукты индустрии красоты стали причиной семи детских смертей. Об этом сообщает американский канал CNN.

Ученые из Национальной детской больницы в Колумбусе, США, проанализировав тип продуктов, путь их воздействия и место повреждения, составили список опасных средств, в который вошли:

средства по уходу за ногтями;

за волосами;

за кожей;

ароматизаторы.

Около 75% травм произошло, когда дети глотали продукты. Остальные воздействия были вызваны попаданием на кожу или в глаза.

"Хотя косметический продукт не может быть вредным при использовании в соответствии с указаниями, для родителей и опекунов важно знать, что эти продукты могут серьезно навредить маленькому ребенку", – говорит Ребекка МакАдамс, научный сотрудник Национальной детской больницы, автор исследования.

Ранее MedOboz писал, что дети, чьи родители развелись, чаще страдают ожирением, особенно, если им меньше шести лет.

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