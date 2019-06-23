Как избавиться от запаха пота: Супрун развенчала мифы о неловкой летней проблеме

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как преодолеть неприятный запах пота.

Соответствующий пост появился на странице чиновницы в Facebook. Как подчеркнула она, на запах тела, кроме температуры, влияет и ряд других факторов: рацион, гормоны, генетика, эмоциональное состояние, виды бактерий, живущих на теле, и используемые косметические средства.

Супрун пояснила, что на человеческой коже есть потовые эккриновые, апокриновые и сальные железы. Эккриновые задействуются во время физических нагрузок и жары, их в организме больше всего. Апокриновые больше всего активизируются во время полового созревания. Они расположены в подмышечных зонах, паховой зоне и вокруг сосков.

"Мы склонны отдавать предпочтение запахам представителей противоположного пола, которые менее с нами генетически похожи. Это – эволюционная предпосылка к более сильному и здоровому потомству", – отметила и.о. министра.

Иллюстрация WomenOnly

Рацион

С ее слов, продукты с высоким содержанием серы, например, лук, чеснок, кольраби или брокколи, могут негативно влиять на запах тела. Также более неприятным запах делает алкоголь, большое количество углеводов и специй.

При этом позитивно на запах тела влияют фрукты и овощи, а вот красное мясо – нет.

Гормональный статус и эмоциональное состояние

"Высокий уровень стресса может повышать потоотделение", – подчеркнула Супрун. По ее словам, на запах у женщины может влиять прием гормональных контрацептивов.

Генетика

Существует болезнь, которая называется триметиламинурия и из-за которой происходит мутация в гене фермента, который превращает триметиламин. Он накапливается в тканях и придает телу и всем его жидкостям неприятный резкий запах, который напоминает запах гнилой рыбы.

Бактерии и микроорганизмы

Со слов Супрун, на теле человека бактерии есть не только сверху, но и в верхних слоях кожи, и их очень много.

"Чаще всего в подмышках есть стафилококки и коринебактерии. На их разнообразие влияют гигиенические привычки", – уточнила Супрун.

Средства гигиены

Действующим веществом антиперспирантов чаще всего является соль алюминия. Во время контакта с потом они буквально залепляют потовые железы, в результате чего пота становится меньше.

При этом и.о. главы Минздрава отметила, что эти соли в некоторых случаях могут провоцировать даже раковые опухоли, но при условии прямого попадания в кровь.

Также Супрун дала украинцам несколько советов о том, как предотвратить неприятный запах и уменьшить потовыделение:

Следите за гигиеной тела. Принимайте регулярный душ и при необходимости используйте антиперспиранты или дезодоранты.

Выбирая средство гигиены, читайте состав и придерживайтесь инструкции. Нельзя игнорировать предостережение "не наносить на поврежденную кожу".

Надевайте одежду из натуральных тканей, которые позволяют телу дышать и не задерживают пот.

Пересмотрите свой рацион. При необходимости откажитесь от продуктов, которые могут спровоцировать неприятный запах.

Занимайтесь спортом. Во время тренировок потовые железы активно работают и "промываются".

Резкий запах может быть вызван побочными эффектами препаратов, которые вы принимаете. При необходимости проконсультируйтесь с врачом.

Если вас беспокоит "эмоциональный пот", то есть смысл подумать об удалении волос в этих участках. Его нужно удалять с корнями. Чем меньше волосяных фолликулов, тем меньше апокриновых желез, соответственно меньше запаха. Бритье в этом случае почти ничего не решает.

Не пользуйтесь аэрозолями в помещении без хорошей вентиляции. Аэрозоли при вдыхании могут быть токсичными, особенно для маленьких детей.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Супрун заявила, что тополиный пух на самом деле не вызывает аллергию, потому что является лишь механическим раздражителем.

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